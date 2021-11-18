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Ни одна вакцина не дает абсолютной защиты от COVID-19, заявил инфекционист

Ни одна вакцина не дает абсолютной защиты от COVID-19, заявил инфекционист - РИА Новости, 18.11.2021

Ни одна вакцина не дает абсолютной защиты от COVID-19, заявил инфекционист

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:00

2021-11-18T14:00

2021-11-18T14:00

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения COVID-19."Ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения, мы должны помнить, что эффективность вакцин тоже разнится, мы говорим, что есть так называемые неответчики (люди, у которых после вакцинации не выработались антитела - ред.) на вакцину, их 3-5% и об этом следует помнить", - сказал Горелов на онлайн-собрании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы".Он отметил, что необходимо смотреть и на другую статистику. "Мы должны смотреть уровень смертности, летальности в странах, которые имеют порог охвата вакцинации более 70-80% и сравнивать при аналогичной заболеваемости показатели в нашей стране", - добавил Горелов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов, вакцинация россиян от covid-19