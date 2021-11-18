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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211118/covid-19-1759631819.html
Ни одна вакцина не дает абсолютной защиты от COVID-19, заявил инфекционист
Ни одна вакцина не дает абсолютной защиты от COVID-19, заявил инфекционист - РИА Новости, 18.11.2021
Ни одна вакцина не дает абсолютной защиты от COVID-19, заявил инфекционист
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:00
2021-11-18T14:00
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения COVID-19."Ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения, мы должны помнить, что эффективность вакцин тоже разнится, мы говорим, что есть так называемые неответчики (люди, у которых после вакцинации не выработались антитела - ред.) на вакцину, их 3-5% и об этом следует помнить", - сказал Горелов на онлайн-собрании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы".Он отметил, что необходимо смотреть и на другую статистику. "Мы должны смотреть уровень смертности, летальности в странах, которые имеют порог охвата вакцинации более 70-80% и сравнивать при аналогичной заболеваемости показатели в нашей стране", - добавил Горелов.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов, вакцинация россиян от covid-19
14:00 18.11.2021
 
Ни одна вакцина не дает абсолютной защиты от COVID-19, заявил инфекционист

Инфекционист Горелов: ни одна вакцина не гарантирует стопроцентной защиты от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ "Кореновская ЦРБ" города Кореновска
Вакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ Кореновская ЦРБ города Кореновска - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения COVID-19.
"Ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения, мы должны помнить, что эффективность вакцин тоже разнится, мы говорим, что есть так называемые неответчики (люди, у которых после вакцинации не выработались антитела - ред.) на вакцину, их 3-5% и об этом следует помнить", - сказал Горелов на онлайн-собрании Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины и новые методы лечения COVID-19: проблемы и перспективы".
Он отметил, что необходимо смотреть и на другую статистику. "Мы должны смотреть уровень смертности, летальности в странах, которые имеют порог охвата вакцинации более 70-80% и сравнивать при аналогичной заболеваемости показатели в нашей стране", - добавил Горелов.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр ГореловВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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