https://ria.ru/20211118/covid-19-1759584252.html

Бокерия объяснил необходимость достичь популяционного иммунитета к COVID-19

Бокерия объяснил необходимость достичь популяционного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021

Бокерия объяснил необходимость достичь популяционного иммунитета к COVID-19

Нужно достичь популяционного иммунитета к коронавирусу, иначе мы обречены на новые волны инфекции, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:37

2021-11-18T10:37

2021-11-18T10:37

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общество

российская академия наук

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Нужно достичь популяционного иммунитета к коронавирусу, иначе мы обречены на новые волны инфекции, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.Он отметил, что по темпам вакцинации "мы очень далеки от необходимых, жизненно важных для общественного здоровья цифр", отметив, что только 34% населения вакцинировались за неполных два года кампании по вакцинации. По словам Бокерии, этого недостаточно для эффективного противодействия вирусу."Задача нашей вакцинации заключается в том, чтобы провести ее в максимально короткие сроки и достичь так называемого популяционного иммунитета. В противном случае мы обречены... на бесконечные циклы новых и новых волн коронавирусной инфекции со всеми вытекающими отсюда, в том числе и плачевными, последствиями", - сказал он в приветствии к участникам онлайн-совещания по вопросам профилактики коронавируса и проведения вакцинации.

https://ria.ru/20211112/sertifikat-1758797330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская академия наук, здоровье - общество, лео бокерия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии