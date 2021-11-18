https://ria.ru/20211118/byudzhet-1759695604.html
Путин назвал ключевой приоритет в бюджете страны
Путин назвал ключевой приоритет в бюджете страны - РИА Новости, 18.11.2021
Путин назвал ключевой приоритет в бюджете страны
Социальный блок является ключевым приоритетом в бюджете страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:37
2021-11-18T18:37
2021-11-18T18:47
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Социальный блок является ключевым приоритетом в бюджете страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну: социальный блок - центральный в нашей государственной политике и один из ключевых приоритетов федерального бюджета. Над ним сейчас активно работают и депутаты Государственной Думы ", - сказал он на совещании.
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россия, политика, владимир путин
18:37 18.11.2021 (обновлено: 18:47 18.11.2021)
Путин назвал ключевой приоритет в бюджете страны
Путин: социальный блок является ключевым приоритетом в бюджете страны