https://ria.ru/20211118/britaniya-1759630380.html

Кулеба прокомментировал информацию о переброске бойцов из Британии

Кулеба прокомментировал информацию о переброске бойцов из Британии - РИА Новости, 18.11.2021

Кулеба прокомментировал информацию о переброске бойцов из Британии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "просто публикациями" информацию о возможной переброске Британией 600 бойцов в Украину из-за якобы угрозы вторжения РФ... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:54

2021-11-18T13:54

2021-11-18T13:54

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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "просто публикациями" информацию о возможной переброске Британией 600 бойцов в Украину из-за якобы угрозы вторжения РФ. Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России."Что касается публикации Mirror, то пока это только публикации", - сказал Кулеба на брифинге в четверг.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211118/london-1759545126.html

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