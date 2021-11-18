16:34 18.11.2021 (обновлено: 23:20 18.11.2021)
Путин заявил о пересечении бомбардировщиками НАТО красных линий
Путин: бомбардировщики НАТО летают на расстоянии 20 километров от границ России
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 километров от российских границ, выходя за рамки допустимого, заявил президент Владимир Путин.
"Они (бомбардировщики. — Прим. ред.), как известно, несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях", — сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МИД.
При этом в Москве понимают, что партнеры "очень своеобразные" и относятся ко всем предупреждениям "очень поверхностно", отметил он.
В ноябре Путин обратил внимание и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель "на дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности" США и некоторых натовских стран в Черном море. О росте военной активности в регионе говорили и в Минобороны. С начала месяца военнослужащие неоднократно засекали американские самолеты и их союзников у российских границ, в том числе патрульные P-8А "Посейдон" ВМС США, разведчик С-160G "Габриэль" ВКС Франции, американские RC-135 и U-2S.