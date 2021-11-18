https://ria.ru/20211118/bombardirovschiki-1759664844.html

Путин заявил о пересечении бомбардировщиками НАТО красных линий

Путин заявил о пересечении бомбардировщиками НАТО красных линий - РИА Новости, 18.11.2021

Путин заявил о пересечении бомбардировщиками НАТО красных линий

Стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 километров от российских границ, выходя за рамки допустимого, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:34

2021-11-18T16:34

2021-11-18T23:20

нато

россия

в мире

безопасность

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759660890_0:0:2863:1611_1920x0_80_0_0_184d484805a3cba397ea7bd1eed6568d.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 километров от российских границ, выходя за рамки допустимого, заявил президент Владимир Путин.При этом в Москве понимают, что партнеры "очень своеобразные" и относятся ко всем предупреждениям "очень поверхностно", отметил он. В ноябре Путин обратил внимание и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель "на дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности" США и некоторых натовских стран в Черном море. О росте военной активности в регионе говорили и в Минобороны. С начала месяца военнослужащие неоднократно засекали американские самолеты и их союзников у российских границ, в том числе патрульные P-8А "Посейдон" ВМС США, разведчик С-160G "Габриэль" ВКС Франции, американские RC-135 и U-2S.

https://ria.ru/20211117/ugroza-1759478638.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, россия, в мире, безопасность, владимир путин