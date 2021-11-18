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В Крыму намерены довести до конца дело о водной блокаде со стороны Украины
В Крыму намерены довести до конца дело о водной блокаде со стороны Украины - РИА Новости, 18.11.2021
В Крыму намерены довести до конца дело о водной блокаде со стороны Украины
В Крыму намерены привлечь Киев к ответственности за различные блокады полуострова, включая водную. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T06:49
2021-11-18T09:07
в мире
украина
симферополь
верховная рада украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. В Крыму намерены привлечь Киев к ответственности за различные блокады полуострова, включая водную.Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины."Наша рабочая группа продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба. Сама концепция иска уже сложена. Сейчас идет скрупулезная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесенного республике", — заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.Все подтверждающие документы приложат к иску, добавил он."Дело с подготовкой иска будет доведено до конца. От своих планов мы не отказываемся. Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание", — подчеркнул собеседник агентства. При этом, по его словам, пока нет точно обозначенного срока подачи иска.Гражданская блокадаПосле госпереворота в Киеве в 2014 году и возвращения Крыма в состав России власти Украины разорвали экономические связи с полуостровом. В частности, людям перестали поставлять продовольствие, платить пенсии, возвращать вклады. Тогда же Киев перекрыл подачу воды через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, оставив местных жителей без пресной воды. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба от водной блокады составляет 1,47 триллиона рублей.В 2015 году началась энергоблокада: активисты повредили линии и опоры в Херсонской области, полностью обесточив Крым. В том же году украинское правительство ввело запрет на передвижение грузовых автомобилей через границу, существенно снизив товарооборот.Рабочая группа крымского парламента собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. В результате удалось установить причастность к ним 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, один из лидеров организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20211003/ukraina-1752849948.html
https://ria.ru/20210824/kanal-1747103718.html
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в мире, украина, симферополь, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), россия
06:49 18.11.2021 (обновлено: 09:07 18.11.2021)
 
В Крыму намерены довести до конца дело о водной блокаде со стороны Украины

Глава комитета крымского парламента Трофимов: организаторы блокады Крыма понесут наказание

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. В Крыму намерены привлечь Киев к ответственности за различные блокады полуострова, включая водную.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины.
"Наша рабочая группа продолжает работу над подготовкой иска о возмещении материального ущерба. Сама концепция иска уже сложена. Сейчас идет скрупулезная работа по подтверждению каждой цифры суммы ущерба, нанесенного республике", — заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
Все подтверждающие документы приложат к иску, добавил он.
"Дело с подготовкой иска будет доведено до конца. От своих планов мы не отказываемся. Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание", — подчеркнул собеседник агентства. При этом, по его словам, пока нет точно обозначенного срока подачи иска.
Газораспределительный центр в Кишкундорожме, Венгрия - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 10:09
Украине припомнили водную блокаду Крыма из-за потери транзита газа

Гражданская блокада

После госпереворота в Киеве в 2014 году и возвращения Крыма в состав России власти Украины разорвали экономические связи с полуостровом. В частности, людям перестали поставлять продовольствие, платить пенсии, возвращать вклады.
Тогда же Киев перекрыл подачу воды через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, оставив местных жителей без пресной воды. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба от водной блокады составляет 1,47 триллиона рублей.
В 2015 году началась энергоблокада: активисты повредили линии и опоры в Херсонской области, полностью обесточив Крым.
В том же году украинское правительство ввело запрет на передвижение грузовых автомобилей через границу, существенно снизив товарооборот.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 19:50
СК возбудил дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала
Рабочая группа крымского парламента собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. В результате удалось установить причастность к ним 12 граждан Украины. В их числе бывшие депутаты Верховной рады Украины Андрей Сенченко и Рефат Чубаров, Игорь Луценко и Владимир Парасюк, один из лидеров организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов, экс-постпред президента Украины Борис Бабин, экс-президент Украины Петр Порошенко, экс-президент Украины Леонид Кравчук, бывший руководитель госагентства водных ресурсов Украины Василий Сташук, руководители Херсонской областной госадминистрации Андрей Путилов и глава районной госадминистрации Геническа Александр Воробьев.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 18:36
В Крыму призвали спецдокладчика ООН дать оценку блокаде полуострова
 
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