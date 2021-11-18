https://ria.ru/20211118/bloger-1759624090.html

Суд арестовал блогера, взобравшегося на машину ДПС возле Кремля

Суд арестовал блогера, взобравшегося на машину ДПС возле Кремля - РИА Новости, 18.11.2021

Суд арестовал блогера, взобравшегося на машину ДПС возле Кремля

Тверской суд Москвы назначил административный арест в 15 суток блогеру, который пробежался по крыше автомобиля ДПС рядом с Кремлем, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:31

2021-11-18T13:31

2021-11-18T13:32

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил административный арест в 15 суток блогеру, который пробежался по крыше автомобиля ДПС рядом с Кремлем, сообщили РИА Новости в суде."Тверским районным судом вынесено постановление о признании виновным Дмитрия Разбакова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), и назначено ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказала собеседница агентства.Ранее в сети появился ролик, на котором молодые люди зажигают у стен Кремля дымовые шашки, после чего запрыгивают на автомобиль ДПС, припаркованный неподалёку, и проходят по капоту и крыше.

https://ria.ru/20211108/taksi-1758047676.html

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2021

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происшествия, москва, россия