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Суд арестовал блогера, взобравшегося на машину ДПС возле Кремля
Суд арестовал блогера, взобравшегося на машину ДПС возле Кремля - РИА Новости, 18.11.2021
Суд арестовал блогера, взобравшегося на машину ДПС возле Кремля
Тверской суд Москвы назначил административный арест в 15 суток блогеру, который пробежался по крыше автомобиля ДПС рядом с Кремлем, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:31
2021-11-18T13:31
2021-11-18T13:32
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил административный арест в 15 суток блогеру, который пробежался по крыше автомобиля ДПС рядом с Кремлем, сообщили РИА Новости в суде."Тверским районным судом вынесено постановление о признании виновным Дмитрия Разбакова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), и назначено ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказала собеседница агентства.Ранее в сети появился ролик, на котором молодые люди зажигают у стен Кремля дымовые шашки, после чего запрыгивают на автомобиль ДПС, припаркованный неподалёку, и проходят по капоту и крыше.
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происшествия, москва, россия
13:31 18.11.2021 (обновлено: 13:32 18.11.2021)
Суд арестовал блогера, взобравшегося на машину ДПС возле Кремля
Суд арестовал на 15 суток блогера Разбакова, взобравшегося на машину ДПС возле Кремля