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Власти Москвы планируют благоустроить городские больницы в ближайшие годы
Власти Москвы планируют благоустроить городские больницы в ближайшие годы - РИА Новости, 22.11.2021
Власти Москвы планируют благоустроить городские больницы в ближайшие годы
Власти Москвы планируют провести благоустройство городских больниц Москвы в ближайшие годы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-18T09:28
2021-11-22T14:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти Москвы планируют провести благоустройство городских больниц Москвы в ближайшие годы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, многие московские больницы, особенно расположенные за пределами центра, располагают обширными территориями, однако до последнего времени они использовались сугубо утилитарно: в лучшем случае пациенты могли прогуляться по дорожкам и посидеть на лавочках.Он уточнил, что один из первых проектов будет реализован в крупнейшем стационаре юга Москвы – Городской клинической больнице имени Юдина.Он уточнил, что проект благоустройства включает создание гостевой парковки для посетителей больницы. Высказать мнение о проекте благоустройства территории ГКБ им. Юдина можно на платформе "Активный гражданин".
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москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
09:28 18.11.2021 (обновлено: 14:25 22.11.2021)
 

Власти Москвы планируют благоустроить городские больницы в ближайшие годы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦветочная клумба
Цветочная клумба - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти Москвы планируют провести благоустройство городских больниц Москвы в ближайшие годы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, многие московские больницы, особенно расположенные за пределами центра, располагают обширными территориями, однако до последнего времени они использовались сугубо утилитарно: в лучшем случае пациенты могли прогуляться по дорожкам и посидеть на лавочках.
"А между тем благоустроенная больничная территория с зелеными деревьями и цветниками является важнейшим ресурсом для повышения тонуса и быстрейшего выздоровления после перенесенного заболевания. Поэтому в ближайшие годы мы постараемся провести благоустройство городских больниц. Не везде есть для этого место. Но там, где это возможно, за больничным забором пациентов должна встречать красивая и комфортная среда", - написал Собянин в личном блоге.
Он уточнил, что один из первых проектов будет реализован в крупнейшем стационаре юга Москвы – Городской клинической больнице имени Юдина.
"Главным элементом благоустройства станет исцеляющий мультисенсорный сад – место наслаждения красотой и чудесными запахами цветущих растений... Для сотрудников больницы планируется создать небольшой спортивный городок с уличными тренажерами и площадками для игры в баскетбол, стритбол, волейбол, теннис", - отметил Собянин.
Он уточнил, что проект благоустройства включает создание гостевой парковки для посетителей больницы. Высказать мнение о проекте благоустройства территории ГКБ им. Юдина можно на платформе "Активный гражданин".
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