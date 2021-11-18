09:28 18.11.2021 (обновлено: 14:25 22.11.2021)
Власти Москвы планируют благоустроить городские больницы в ближайшие годы
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти Москвы планируют провести благоустройство городских больниц Москвы в ближайшие годы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, многие московские больницы, особенно расположенные за пределами центра, располагают обширными территориями, однако до последнего времени они использовались сугубо утилитарно: в лучшем случае пациенты могли прогуляться по дорожкам и посидеть на лавочках.
"А между тем благоустроенная больничная территория с зелеными деревьями и цветниками является важнейшим ресурсом для повышения тонуса и быстрейшего выздоровления после перенесенного заболевания. Поэтому в ближайшие годы мы постараемся провести благоустройство городских больниц. Не везде есть для этого место. Но там, где это возможно, за больничным забором пациентов должна встречать красивая и комфортная среда", - написал Собянин в личном блоге.
Он уточнил, что один из первых проектов будет реализован в крупнейшем стационаре юга Москвы – Городской клинической больнице имени Юдина.
"Главным элементом благоустройства станет исцеляющий мультисенсорный сад – место наслаждения красотой и чудесными запахами цветущих растений... Для сотрудников больницы планируется создать небольшой спортивный городок с уличными тренажерами и площадками для игры в баскетбол, стритбол, волейбол, теннис", - отметил Собянин.
Он уточнил, что проект благоустройства включает создание гостевой парковки для посетителей больницы. Высказать мнение о проекте благоустройства территории ГКБ им. Юдина можно на платформе "Активный гражданин".