https://ria.ru/20211118/blagoustroystvo-1760174154.html

Власти Москвы планируют благоустроить городские больницы в ближайшие годы

Власти Москвы планируют благоустроить городские больницы в ближайшие годы - РИА Новости, 22.11.2021

Власти Москвы планируют благоустроить городские больницы в ближайшие годы

Власти Москвы планируют провести благоустройство городских больниц Москвы в ближайшие годы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-18T09:28

2021-11-18T09:28

2021-11-22T14:25

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москва

сергей собянин

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти Москвы планируют провести благоустройство городских больниц Москвы в ближайшие годы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, многие московские больницы, особенно расположенные за пределами центра, располагают обширными территориями, однако до последнего времени они использовались сугубо утилитарно: в лучшем случае пациенты могли прогуляться по дорожкам и посидеть на лавочках.Он уточнил, что один из первых проектов будет реализован в крупнейшем стационаре юга Москвы – Городской клинической больнице имени Юдина.Он уточнил, что проект благоустройства включает создание гостевой парковки для посетителей больницы. Высказать мнение о проекте благоустройства территории ГКБ им. Юдина можно на платформе "Активный гражданин".

https://ria.ru/20211024/fotovystavka-1756148139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы