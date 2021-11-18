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Ливан запросит у России спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута

Ливан запросит у России спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 18.11.2021

Ливан запросит у России спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута

Министр иностранных дел Ливана Абддалах Бухабиб обсудит в ходе своего визита в Москву возможность получения от России спутниковых снимков взрыва в порту... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T16:08

2021-11-18T16:08

2021-11-18T16:08

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ливана Абддалах Бухабиб обсудит в ходе своего визита в Москву возможность получения от России спутниковых снимков взрыва в порту Бейрута, заявила канцелярия ливанского премьера Наджиба Микати.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ливана Абдаллах Бухабиб 22 ноября проведут переговоры в Москве.Согласно заявлению канцелярии премьера Ливана, Бухабиб заявил на встрече с Микати, что обсудит в Москве "вопрос предоставления Москвой Ливану спутниковых снимков взрыва в порту Бейрута".Ранее президент Ливана Ливана Мишель Аун на встрече с послом России в Ливане Александром Рудаковым официально попросил Москву предоставить спутниковые снимки морского порта Бейрута, сделанные во время взрыва 4 августа 2020 года. Пресс-секретарь посольства РФ в ливанской столице Дмитрий Лебедев заявил, что Россия готова оказать возможное содействие Ливану в расследовании обстоятельств взрыва в порту Бейрута.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.

https://radiosputnik.ria.ru/20211030/diplomatiya-1757023823.html

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в мире, бейрут, москва, сергей лавров, мишель аун, наджиб микати, россия