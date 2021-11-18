Первые беспилотники для "Почты России" протестировали на Ямале
Первые беспилотники для "Почты России" протестировали в Ямало-Ненецком автономном округе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Первые беспилотники для "Почты России" протестировали в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале протестировали первые беспилотники для "Почты России". Экспериментальный полет состоялся по маршруту Салехард-Аксарка. Ямал стал первым регионом в стране, заключившим трехстороннее соглашение с "Почтой России" и компанией-производителем беспилотной техники "Аэромакс", - говорится в сообщении.
Документ подписан летом этого года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
"Наша главная задача – создать комфортные условия для жизни северян даже в самых отдаленных поселках. И речь не только о строительстве объектов и благоустройстве, но и в том числе о доступе к качественным услугам и сервисам. Наши жители в любом уголке Ямала должны вовремя получать посылки и письма. Поэтому беспилотные технологии, которые мы сегодня протестировали, для округа перспективны. Будем оказывать нашим партнерам всю необходимую поддержку, чтобы расширять географию беспилотной доставки и повышать качество сервиса", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Беспилотный вертолет "Аэромакс" SH-450 может перевозить почтовые грузы весом до 100 килограммов на расстояние 150 километров. Дрон развивает скорость 90 километров в час и может находиться в воздухе до шести часов. Беспилотная авиация развивается в регионе по инициативе губернатора. Использование дронов позволит в кратчайшие сроки доставлять письма и посылки жителям отдаленных ямальских поселений.
"Правительство автономного округа готово оказывать всю необходимую помощь "Почте России" по созданию экспериментальной маршрутной сети в субъекте, а также наземной инфраструктуры для эксплуатации подобных беспилотных систем. Мы заинтересованы в повышении качества логистического сервиса", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Аркадия Бессонова.