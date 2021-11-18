https://ria.ru/20211118/bastrykin-1759614321.html

Бастрыкин поручил доложить о деле депутата, подозреваемого в педофилии

Бастрыкин поручил доложить о деле депутата, подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 18.11.2021

Бастрыкин поручил доложить о деле депутата, подозреваемого в педофилии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела против приморского депутата, подозреваемого в развращении ребенка,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:52

2021-11-18T12:52

2021-11-18T12:52

происшествия

приморский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела против приморского депутата, подозреваемого в развращении ребенка, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что против приморского депутата от КПРФ Артёма Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как считает, что его оклеветали."Руководителю следственного управления СК РФ по Приморскому краю Фомину поручено доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении депутата законодательного собрания Приморского края, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи провели обыски, а также проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки и опознание. Кроме того, назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы и предъявления обвинения. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20211118/deputat-1759588439.html

приморский край

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происшествия, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)