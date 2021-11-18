Бастрыкин поручил доложить о деле депутата, подозреваемого в педофилии
Бастрыкину доложат о деле депутата Самсонова, подозреваемого в развращении ребенка
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела против приморского депутата, подозреваемого в развращении ребенка, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что против приморского депутата от КПРФ Артёма Самсонова возбуждено дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что Самсонову вменяют события 2018 года, в среду он начал голодовку, так как считает, что его оклеветали.
"Руководителю следственного управления СК РФ по Приморскому краю Фомину поручено доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении депутата законодательного собрания Приморского края, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи провели обыски, а также проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки и опознание. Кроме того, назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы и предъявления обвинения. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК.