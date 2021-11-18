13:07 18.11.2021 (обновлено: 13:09 18.11.2021)
Набиуллина рассказала, кто выигрывает от высоких и низких процентных ставок
Глава ЦБ Набиуллина: от низких ставок выигрывают те, у кого есть кредиты и реальные активы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на III Съезде Ассоциации банков России в Москве
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вкладчики, держатели облигации и россияне с фиксированными доходами выигрывают от высоких ставок и низкой инфляции, при этом заемщики и владельцы недвижимости и акций выигрывают от низких ставок и высокой инфляции, политика ЦБ РФ по обеспечению ценовой стабильности обеспечивает разумный баланс интересов этих групп, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Я хотела бы затронуть вопрос, кто выигрывает и проигрывает от высоких и низких процентных ставок. Это важный момент для понимания сути денежно-кредитной политики и изменения ключевой ставки. От высоких ставок и низкой инфляции выигрывают вкладчики, держатели облигации и те, у кого основной доход - фиксированная зарплата, пенсии и социальные пособия", - заявила она, выступая в Госдуме.
В то же время от низких ставок и высокой инфляции выигрывают те, у кого уже есть кредиты и кто владеет реальными активами - недвижимостью и акциями.
"Последовательная денежно-кредитная политика, которая обеспечивает ценовую стабильность, по сути одновременно с этим обеспечивает разумный баланс интересов этих групп. Но в конечном счете денежно-кредитная политика, конечно, стоит на страже интересов наиболее уязвимых слоев населения, которые страдают от высокой инфляции в наибольшей мере", - подчеркнула Набиуллина.
Глава ЦБ напомнила, чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. "Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают наименее защищенные группы населения", - заключила она.
Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция - по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 процентного пункта, осенью - еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября - до 8,07% на 8 ноября.