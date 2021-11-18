https://ria.ru/20211118/bank-1759617425.html

Набиуллина рассказала, кто выигрывает от высоких и низких процентных ставок

Набиуллина рассказала, кто выигрывает от высоких и низких процентных ставок - РИА Новости, 18.11.2021

Набиуллина рассказала, кто выигрывает от высоких и низких процентных ставок

Вкладчики, держатели облигации и россияне с фиксированными доходами выигрывают от высоких ставок и низкой инфляции, при этом заемщики и владельцы недвижимости и РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:07

2021-11-18T13:07

2021-11-18T13:09

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вкладчики, держатели облигации и россияне с фиксированными доходами выигрывают от высоких ставок и низкой инфляции, при этом заемщики и владельцы недвижимости и акций выигрывают от низких ставок и высокой инфляции, политика ЦБ РФ по обеспечению ценовой стабильности обеспечивает разумный баланс интересов этих групп, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина."Я хотела бы затронуть вопрос, кто выигрывает и проигрывает от высоких и низких процентных ставок. Это важный момент для понимания сути денежно-кредитной политики и изменения ключевой ставки. От высоких ставок и низкой инфляции выигрывают вкладчики, держатели облигации и те, у кого основной доход - фиксированная зарплата, пенсии и социальные пособия", - заявила она, выступая в Госдуме.В то же время от низких ставок и высокой инфляции выигрывают те, у кого уже есть кредиты и кто владеет реальными активами - недвижимостью и акциями.Глава ЦБ напомнила, чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. "Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают наименее защищенные группы населения", - заключила она.Банк России весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Основными доводами стали более быстрое восстановление экономики и высокая инфляция - по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%. Весной регулятор повысил ставку на 0,75 процентного пункта, летом - на 1,5 процентного пункта, осенью - еще на 1 процентный пункт, доведя ее до 7,5% годовых. На этом фоне годовая инфляция замедлилась впервые с начала сентября - до 8,07% на 8 ноября.

https://ria.ru/20211117/pandemiya-1759512617.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия