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"Белавиа" ограничила допуск на рейсы из Ташкента для граждан шести стран
"Белавиа" ограничила допуск на рейсы из Ташкента для граждан шести стран - РИА Новости, 18.11.2021
"Белавиа" ограничила допуск на рейсы из Ташкента для граждан шести стран
Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что из-за решения властей Узбекистана вводит ограничения для граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:43
2021-11-18T12:43
в мире
белоруссия
минск
узбекистан
белавиа
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что из-за решения властей Узбекистана вводит ограничения для граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии по допуску на свои рейсы из Ташкента в Минск.Накануне представитель агентства "Узавиация" сообщил РИА Новости, что временный запрет на авиатранзит для граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии в Белоруссию через территорию Узбекистана введен с 17 ноября."В соответствии с решением компетентных органов Узбекистана с 17 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах авиакомпании "Белавиа", направляющихся из Ташкента в Минск. Указанные ограничения не распространяются на пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Республике Беларусь", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.Отмечается, что пассажиры, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний.Ранее "Белавиа" сообщала, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена, Афганистана. Помимо этого, в соответствии с решением компетентных органов ОАЭ с 14 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах "Белавиа", следующих из Дубая в Белоруссию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз говорил РИА Новости, что "Белавиа" никогда не перевозила и не будет перевозить нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки для их последующего транзита в Европу.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия
минск
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, узбекистан, белавиа, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:43 18.11.2021
 
"Белавиа" ограничила допуск на рейсы из Ташкента для граждан шести стран

"Белавиа" ограничила допуск на рейсы из Ташкента в Минск для граждан шести стран

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила, что из-за решения властей Узбекистана вводит ограничения для граждан Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии по допуску на свои рейсы из Ташкента в Минск.
Накануне представитель агентства "Узавиация" сообщил РИА Новости, что временный запрет на авиатранзит для граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии в Белоруссию через территорию Узбекистана введен с 17 ноября.
Международный аэропорт Багдад - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 11:05
Из Багдада вылетел самолет для эвакуации иракских мигрантов из Белоруссии
"В соответствии с решением компетентных органов Узбекистана с 17 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии и Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах авиакомпании "Белавиа", направляющихся из Ташкента в Минск. Указанные ограничения не распространяются на пассажиров с дипломатическими паспортами и действующим видом на жительство в Республике Беларусь", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Отмечается, что пассажиры, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний.
Ранее "Белавиа" сообщала, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена, Афганистана. Помимо этого, в соответствии с решением компетентных органов ОАЭ с 14 ноября граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах "Белавиа", следующих из Дубая в Белоруссию.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз говорил РИА Новости, что "Белавиа" никогда не перевозила и не будет перевозить нелегальных мигрантов из стран Востока и Африки для их последующего транзита в Европу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияМинскУзбекистанБелавиаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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