https://ria.ru/20211117/tranzit-1759511350.html

Узбекистан запретил авиатранзит граждан из ряда стран в Белоруссию

Узбекистан запретил авиатранзит граждан из ряда стран в Белоруссию - РИА Новости, 17.11.2021

Узбекистан запретил авиатранзит граждан из ряда стран в Белоруссию

Временный запрет на авиатранзит для граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии в Белоруссию через территорию Узбекистана введен с 17 ноября,... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:15

2021-11-17T17:15

2021-11-17T17:32

в мире

белоруссия

узбекистан

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ТАШКЕНТ, 17 ноя – РИА Новости. Временный запрет на авиатранзит для граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии в Белоруссию через территорию Узбекистана введен с 17 ноября, заявил РИА Новости в среду представитель агентства "Узавиация"."Начиная с 17 ноября вводятся временные ограничения для транзитных пассажиров граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана для въезда на территорию республики Беларусь через Республику Узбекистан", - сказал представитель "Узавиации"По его словам, авиакомпании, выполняющие рейсы из территории Узбекистана в Белоруссию, должны временно ввести ограничения по продаже авиабилетов для граждан указанных стран."Данное временное ограничение не применяется для владельцев дипломатических паспортов и граждан вышеуказанных стран, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь", - добавили в агентстве.На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Среди мигрантов, оказавшихся в Белоруссии, есть граждане Ирака, Сирии и Йемена.Представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе ранее сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению ЕС, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет. Позже стало известно, что ряд авиакомпаний, в том числе турецкие Turkish Airlines, не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийские Cham Wings Airlines приостановили полеты в Белоруссию. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Белоруссии. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщала, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

белоруссия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-17T17:15 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, узбекистан, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии