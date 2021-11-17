Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/tranzit-1759511350.html
Узбекистан запретил авиатранзит граждан из ряда стран в Белоруссию
Узбекистан запретил авиатранзит граждан из ряда стран в Белоруссию - РИА Новости, 17.11.2021
Узбекистан запретил авиатранзит граждан из ряда стран в Белоруссию
Временный запрет на авиатранзит для граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии в Белоруссию через территорию Узбекистана введен с 17 ноября,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:15
2021-11-17T17:32
в мире
белоруссия
узбекистан
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c143b6458f60a3447fc8b47e0f165606.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноя – РИА Новости. Временный запрет на авиатранзит для граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии в Белоруссию через территорию Узбекистана введен с 17 ноября, заявил РИА Новости в среду представитель агентства "Узавиация"."Начиная с 17 ноября вводятся временные ограничения для транзитных пассажиров граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана для въезда на территорию республики Беларусь через Республику Узбекистан", - сказал представитель "Узавиации"По его словам, авиакомпании, выполняющие рейсы из территории Узбекистана в Белоруссию, должны временно ввести ограничения по продаже авиабилетов для граждан указанных стран."Данное временное ограничение не применяется для владельцев дипломатических паспортов и граждан вышеуказанных стран, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь", - добавили в агентстве.На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Среди мигрантов, оказавшихся в Белоруссии, есть граждане Ирака, Сирии и Йемена.Представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе ранее сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению ЕС, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет. Позже стало известно, что ряд авиакомпаний, в том числе турецкие Turkish Airlines, не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийские Cham Wings Airlines приостановили полеты в Белоруссию. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Белоруссии. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщала, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана.
https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html
белоруссия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-17T17:15
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_80f28a9790cb84b4954491639707ca13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, узбекистан, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:15 17.11.2021 (обновлено: 17:32 17.11.2021)
 
Узбекистан запретил авиатранзит граждан из ряда стран в Белоруссию

Узбекистан временно запретил авиатранзит граждан из стран Ближнего Востока в Белоруссию

CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 17 ноя – РИА Новости. Временный запрет на авиатранзит для граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии в Белоруссию через территорию Узбекистана введен с 17 ноября, заявил РИА Новости в среду представитель агентства "Узавиация".
"Начиная с 17 ноября вводятся временные ограничения для транзитных пассажиров граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана для въезда на территорию республики Беларусь через Республику Узбекистан", - сказал представитель "Узавиации"
По его словам, авиакомпании, выполняющие рейсы из территории Узбекистана в Белоруссию, должны временно ввести ограничения по продаже авиабилетов для граждан указанных стран.
"Данное временное ограничение не применяется для владельцев дипломатических паспортов и граждан вышеуказанных стран, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь", - добавили в агентстве.
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 08:00
"Без сердца и мозга": Лукашенко показал миру темную сторону Польши
На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Среди мигрантов, оказавшихся в Белоруссии, есть граждане Ирака, Сирии и Йемена.
Представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе ранее сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению ЕС, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет. Позже стало известно, что ряд авиакомпаний, в том числе турецкие Turkish Airlines, не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийские Cham Wings Airlines приостановили полеты в Белоруссию. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Белоруссии. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщала, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана.
 
В миреБелоруссияУзбекистанСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
Лента новостейМолния
"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковидаВ Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимальной выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России