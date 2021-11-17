17:15 17.11.2021 (обновлено: 17:32 17.11.2021)
Узбекистан запретил авиатранзит граждан из ряда стран в Белоруссию
Узбекистан временно запретил авиатранзит граждан из стран Ближнего Востока в Белоруссию
ТАШКЕНТ, 17 ноя – РИА Новости. Временный запрет на авиатранзит для граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Йемена, Ливана, Ливии в Белоруссию через территорию Узбекистана введен с 17 ноября, заявил РИА Новости в среду представитель агентства "Узавиация".
"Начиная с 17 ноября вводятся временные ограничения для транзитных пассажиров граждан Ирака, Сирии, Йемена, Ливана, Ливии и Афганистана для въезда на территорию республики Беларусь через Республику Узбекистан", - сказал представитель "Узавиации"
По его словам, авиакомпании, выполняющие рейсы из территории Узбекистана в Белоруссию, должны временно ввести ограничения по продаже авиабилетов для граждан указанных стран.
"Данное временное ограничение не применяется для владельцев дипломатических паспортов и граждан вышеуказанных стран, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь", - добавили в агентстве.
На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Среди мигрантов, оказавшихся в Белоруссии, есть граждане Ирака, Сирии и Йемена.
Представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе ранее сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению ЕС, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет. Позже стало известно, что ряд авиакомпаний, в том числе турецкие Turkish Airlines, не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийские Cham Wings Airlines приостановили полеты в Белоруссию. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Белоруссии. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщала, что по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в Белоруссию граждан Ирака, Сирии, Йемена и Афганистана.