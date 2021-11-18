https://ria.ru/20211118/astronom-1759604095.html

"Максимум разбил бы окно": астроном об опасности болида над Поволжьем

"Максимум разбил бы окно": астроном об опасности болида над Поволжьем - РИА Новости, 18.11.2021

"Максимум разбил бы окно": астроном об опасности болида над Поволжьем

Пролетевший над Поволжьем и Уралом метеор были небольшим – размером с ладонь, полностью сгорел в атмосфере на высоте 60-70 километров над Землей, поэтому... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:06

2021-11-18T12:06

2021-11-18T12:06

пермь

космос - риа наука

государственный астрономический институт имени штернберга

земля

поволжье

владимир сурдин

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Пролетевший над Поволжьем и Уралом метеор были небольшим – размером с ладонь, полностью сгорел в атмосфере на высоте 60-70 километров над Землей, поэтому никакой опасности для землян фактически не представлял, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин.Ранее пользователи соцсетей стали публиковать видео падения крупного светящегося объекта, который заметили в небе над Ижевском. По данным ряда СМИ, подобное наблюдали в Перми, Йошкар-Оле и Казани.По его словам, яркая вспышка в конце пролета светящегося объекта свидетельствует о том, что болид полностью рассыпался. Астроном уточнил, что в атмосферу Земли влетел "кусочек размером с портсигар или очечник, с ладошку, сантиметров десять, не больше" и полностью сгорел на высоте примерно 60-70 километров от Земли.Сурдин рассказал, что раньше, когда аналогичные болиды регистрировались раз в 2-3 года, подобные кадры стали бы фурором для астрономов. Сейчас же в каждом городе тысячи камер, в объектив которых такие болиды попадаются раз в несколько дней.

https://ria.ru/20211118/padenie-1759590378.html

пермь

земля

поволжье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Падение светящегося объекта в небе. Видео регистратора Руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук, наблюдавший за падением светящегося космического объекта в Пермском крае, указывает, что это был метеорит размером примерно около одного метра, по яркости чуть уступающий Луне, в небе он находился около двух секунд. 2021-11-18T12:06 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, космос - риа наука, государственный астрономический институт имени штернберга, земля, поволжье, владимир сурдин