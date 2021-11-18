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"Максимум разбил бы окно": астроном об опасности болида над Поволжьем
"Максимум разбил бы окно": астроном об опасности болида над Поволжьем - РИА Новости, 18.11.2021
"Максимум разбил бы окно": астроном об опасности болида над Поволжьем
Пролетевший над Поволжьем и Уралом метеор были небольшим – размером с ладонь, полностью сгорел в атмосфере на высоте 60-70 километров над Землей, поэтому... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:06
2021-11-18T12:06
пермь
космос - риа наука
государственный астрономический институт имени штернберга
земля
поволжье
владимир сурдин
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Пролетевший над Поволжьем и Уралом метеор были небольшим – размером с ладонь, полностью сгорел в атмосфере на высоте 60-70 километров над Землей, поэтому никакой опасности для землян фактически не представлял, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин.Ранее пользователи соцсетей стали публиковать видео падения крупного светящегося объекта, который заметили в небе над Ижевском. По данным ряда СМИ, подобное наблюдали в Перми, Йошкар-Оле и Казани.По его словам, яркая вспышка в конце пролета светящегося объекта свидетельствует о том, что болид полностью рассыпался. Астроном уточнил, что в атмосферу Земли влетел "кусочек размером с портсигар или очечник, с ладошку, сантиметров десять, не больше" и полностью сгорел на высоте примерно 60-70 километров от Земли.Сурдин рассказал, что раньше, когда аналогичные болиды регистрировались раз в 2-3 года, подобные кадры стали бы фурором для астрономов. Сейчас же в каждом городе тысячи камер, в объектив которых такие болиды попадаются раз в несколько дней.
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пермь
земля
поволжье
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60
Падение светящегося объекта в небе. Видео регистратора
Руководитель пермского астроклуба Сергей Полищук, наблюдавший за падением светящегося космического объекта в Пермском крае, указывает, что это был метеорит размером примерно около одного метра, по яркости чуть уступающий Луне, в небе он находился около двух секунд.
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пермь, космос - риа наука, государственный астрономический институт имени штернберга, земля, поволжье, владимир сурдин
12:06 18.11.2021
 
"Максимум разбил бы окно": астроном об опасности болида над Поволжьем

Сурдин об опасности болида над Поволжьем и Уралом: максимум разбил бы кому-нибудь окно

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Пролетевший над Поволжьем и Уралом метеор были небольшим – размером с ладонь, полностью сгорел в атмосфере на высоте 60-70 километров над Землей, поэтому никакой опасности для землян фактически не представлял, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин.
Ранее пользователи соцсетей стали публиковать видео падения крупного светящегося объекта, который заметили в небе над Ижевском. По данным ряда СМИ, подобное наблюдали в Перми, Йошкар-Оле и Казани.
"Нет сомнений, что это болид, то есть яркий метеор, и нет даже надежды, что от него что-то выпало на Землю, потому что все там на большой высоте рассыпалось и дальше не полетело. Опасности никакой он, конечно, не представлял. Даже если и не рассыпался бы, 10 сантиметров кусочек, ну какая там опасность, кому-нибудь окно бы разбил", - сказал Сурдин, ознакомившись с видеозаписями.
По его словам, яркая вспышка в конце пролета светящегося объекта свидетельствует о том, что болид полностью рассыпался. Астроном уточнил, что в атмосферу Земли влетел "кусочек размером с портсигар или очечник, с ладошку, сантиметров десять, не больше" и полностью сгорел на высоте примерно 60-70 километров от Земли.
Сурдин рассказал, что раньше, когда аналогичные болиды регистрировались раз в 2-3 года, подобные кадры стали бы фурором для астрономов. Сейчас же в каждом городе тысячи камер, в объектив которых такие болиды попадаются раз в несколько дней.
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 11:09
В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
 
ПермьКосмос - РИА НаукаГосударственный астрономический институт имени ШтернбергаЗемляПоволжьеВладимир Сурдин
 
 
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