https://ria.ru/20211118/arest-1759706179.html
Суд арестовал женщину, сбившую насмерть четырех человек на Ставрополье
Суд арестовал женщину, сбившую насмерть четырех человек на Ставрополье - РИА Новости, 18.11.2021
Суд арестовал женщину, сбившую насмерть четырех человек на Ставрополье
Суд арестовал на два месяца женщину, которая сбила насмерть четверых человек на Ставрополье, шедших на помощь пострадавшему в ДТП, сообщает прокуратура... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:34
2021-11-18T19:34
2021-11-18T19:34
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ПЯТИГОРСК, 18 ноя - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца женщину, которая сбила насмерть четверых человек на Ставрополье, шедших на помощь пострадавшему в ДТП, сообщает прокуратура Ставропольского края.По данным прокуратуры, 15 ноября на дороге "Минеральные Воды-Зеленокумск" в Георгиевском городском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и грузовика MAN, в результате которого погибли четыре человека. По предварительной информации, водитель автомобиля MAN, двигаясь по своей полосе, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, припаркованным на обочине, выехал на встречную полосу и перевернулся в кювет.По информации УГИБДД региона, чтобы оказать помощь водителю MAN, к месту ДТП попытались подойти четыре пешехода. Водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и сбил их. Один из погибших по инерции отлетел на обочину, зацепив ещё двоих пешеходов, уточняли в ГИБДД.Сообщалось, что по факту ДТП проводится проверка и возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц"."В Георгиевском городском суде состоялось судебное заседание для решения вопроса об избрании меры пресечения в отношении женщины (водитель Mazda - ред.). Прокурором было дано заключение о необходимости избрать в отношении последней меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд с позицией прокуратуры согласился, виновница заключена под стражу на 2 месяца. Проверка надзорного ведомства продолжается", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20211118/dtp-1759567119.html
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происшествия, дтп, ставропольский край, авто, угибдд, россия
Суд арестовал женщину, сбившую насмерть четырех человек на Ставрополье
Суд арестовал на два месяца женщину, сбившую насмерть четырех человек на Ставрополье