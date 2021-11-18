Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/arest-1759706179.html
Суд арестовал женщину, сбившую насмерть четырех человек на Ставрополье
Суд арестовал женщину, сбившую насмерть четырех человек на Ставрополье - РИА Новости, 18.11.2021
Суд арестовал женщину, сбившую насмерть четырех человек на Ставрополье
Суд арестовал на два месяца женщину, которая сбила насмерть четверых человек на Ставрополье, шедших на помощь пострадавшему в ДТП, сообщает прокуратура... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:34
2021-11-18T19:34
происшествия
дтп
ставропольский край
авто
угибдд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
ПЯТИГОРСК, 18 ноя - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца женщину, которая сбила насмерть четверых человек на Ставрополье, шедших на помощь пострадавшему в ДТП, сообщает прокуратура Ставропольского края.По данным прокуратуры, 15 ноября на дороге "Минеральные Воды-Зеленокумск" в Георгиевском городском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и грузовика MAN, в результате которого погибли четыре человека. По предварительной информации, водитель автомобиля MAN, двигаясь по своей полосе, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, припаркованным на обочине, выехал на встречную полосу и перевернулся в кювет.По информации УГИБДД региона, чтобы оказать помощь водителю MAN, к месту ДТП попытались подойти четыре пешехода. Водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и сбил их. Один из погибших по инерции отлетел на обочину, зацепив ещё двоих пешеходов, уточняли в ГИБДД.Сообщалось, что по факту ДТП проводится проверка и возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц"."В Георгиевском городском суде состоялось судебное заседание для решения вопроса об избрании меры пресечения в отношении женщины (водитель Mazda - ред.). Прокурором было дано заключение о необходимости избрать в отношении последней меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд с позицией прокуратуры согласился, виновница заключена под стражу на 2 месяца. Проверка надзорного ведомства продолжается", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20211118/dtp-1759567119.html
https://ria.ru/20211118/gibdd-1759599342.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп, ставропольский край, авто, угибдд, россия
19:34 18.11.2021
 
Суд арестовал женщину, сбившую насмерть четырех человек на Ставрополье

Суд арестовал на два месяца женщину, сбившую насмерть четырех человек на Ставрополье

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 18 ноя - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца женщину, которая сбила насмерть четверых человек на Ставрополье, шедших на помощь пострадавшему в ДТП, сообщает прокуратура Ставропольского края.
По данным прокуратуры, 15 ноября на дороге "Минеральные Воды-Зеленокумск" в Георгиевском городском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и грузовика MAN, в результате которого погибли четыре человека. По предварительной информации, водитель автомобиля MAN, двигаясь по своей полосе, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем, припаркованным на обочине, выехал на встречную полосу и перевернулся в кювет.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
07:04
Во Владивостоке два человека пострадали при опрокидывании фуры
По информации УГИБДД региона, чтобы оказать помощь водителю MAN, к месту ДТП попытались подойти четыре пешехода. Водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и сбил их. Один из погибших по инерции отлетел на обочину, зацепив ещё двоих пешеходов, уточняли в ГИБДД.
Сообщалось, что по факту ДТП проводится проверка и возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц".
"В Георгиевском городском суде состоялось судебное заседание для решения вопроса об избрании меры пресечения в отношении женщины (водитель Mazda - ред.). Прокурором было дано заключение о необходимости избрать в отношении последней меру пресечения в виде заключения под стражу. Суд с позицией прокуратуры согласился, виновница заключена под стражу на 2 месяца. Проверка надзорного ведомства продолжается", - подчеркнули в ведомстве.
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда Нетрезвый водитель во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
11:46
Стало известно, в какой день недели россияне чаще всего попадают в ДТП
 
ПроисшествияДТПСтавропольский крайАвтоУГИБДДРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефон
03:13Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
02:50На Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить Крым
02:38Адвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсека
02:35Россиянам посоветовали самую полезную рыбу
02:20В Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощность
02:16Опубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в Петербурге
02:15В винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годом
02:15Эксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылке
02:10В Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" Германии
01:56Институт философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и Шпильрейн
01:45Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса
01:40СМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных
01:39"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потери
01:28Госдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"
01:15Аналитик назвал "золотое время" для покупки валюты
00:43Адель представила еще одну песню из нового альбома
00:33Макрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границе
00:31Минцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодов
00:26Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве
Лента новостейМолния
IT-специалист рассказал, куда бежать, если вы потеряли телефонНеонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родамНа Украине назвали условие, при котором Турция попытается подчинить КрымАдвокат правнука Сталина попросил об эксгумации останков генсекаРоссиянам посоветовали самую полезную рыбуВ Киеве хотят не допустить запуска "Северного потока — 2" на всю мощностьОпубликовано видео жесткого задержания школьницы полицейскими в ПетербургеВ винной школе объяснили, как выбрать шампанское перед Новым годомЭксперт объяснил, почему нельзя долго хранить воду в пластиковой бутылкеВ Раде рассказали, как украинский посол "плюнул в лицо" ГерманииИнститут философии РАН опубликовал новые факты об Ильине и ШпильрейнВрач рассказала, как избежать тромбоза после коронавирусаСМИ: сухопутным войскам США запретили повышать не привитых военных"Большой удар": в Польше предрекли Украине новые территориальные потериГосдеп призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили "справедливо"Аналитик назвал "золотое время" для покупки валютыАдель представила еще одну песню из нового альбомаМакрон призвал продолжать давление на Лукашенко из-за кризиса на границеМинцифры допустило возможность изменения системы проверки QR-кодовПевица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве