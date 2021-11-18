https://ria.ru/20211118/antonov-1759569296.html
Россия приветствует решения саммита в Глазго, сообщил Антонов
Россия приветствует решения саммита в Глазго, сообщил Антонов - РИА Новости, 18.11.2021
Россия приветствует решения саммита в Глазго, сообщил Антонов
Россия, вопреки заявлениям президента США Джо Байдена, не только не игнорировала климатический саммит в Глазго, но и активно принимала в нем участие и... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T08:24
2021-11-18T08:24
2021-11-18T08:24
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Россия, вопреки заявлениям президента США Джо Байдена, не только не игнорировала климатический саммит в Глазго, но и активно принимала в нем участие и приветствует его решения, заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов по итогам состоявшихся в среду консультаций по вопросам дипломатической работы в Вене."Вопреки прозвучавшим претензиям о якобы "проигнорированной Москвой" климатической конференции, российская делегация стала одной из самых многочисленных", - сказал Антонов, отвечая на вопрос РИА Новости."Россия приветствует итоговые решения Глазго. Отмечаем их сбалансированный характер", - добавил посол.Он напомнил, что в Глазго Москва представила стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, а также планы достижения углеродной "нейтральности" до 2060 года.По словам посла, Россия также продвигала идеи зачета поглощающей возможности лесного сектора."Российская делегация настаивала на освобождении климатических проектов и их международного финансирования от санкций и других ограничений", - уточнил Антонов.В качестве основного достижения конференции он упомянул завершение разработки правил реализации Парижского соглашения по климату, в частности, установление общих временных сроков (к концу 2022 года) для определяемых на национальном уровне вкладов по снижению выбросов парниковых газов, а также согласование рыночных и нерыночных механизмов торговли углеродными единицами."Важно, что эти решения были приняты на основе консенсуса", - подчеркнул посол.Антонов добавил, что в ходе общения между РФ и США есть подвижки по Арктике и климату."Мы начали профессиональный разговор по таким сверхтрудным вопросам, как стратегическая стабильность и кибербезопасность. Подвижки есть по Арктике и климату. Продолжается экономический диалог. Развиваются контакты по линии глав внешнеполитических ведомств, руководителей аппаратов совбезов, начальников генеральных штабов вооруженных сил", - сказал Антонов.Он назвал полезными визиты в Москву замгоссекретаря Виктории Нуланд и директора ЦРУ Уильяма Бернса, а также поездку в Вашингтон зампреда российского правительства Алексея Оверчука."Состоявшиеся в Москве и Вашингтоне переговоры позволили лучше понять подходы друг друга по широкой двусторонней и международной повестке, были нацелены на реализацию достигнутых в ходе саммита в Женеве договоренностей", - сказал посол."Надеемся, что процесс восстановления каналов общения между нашими странами продолжится. Информация о дальнейших двусторонних встречах будет своевременно доводиться до общественности по мере согласования их графика с американской стороной", - добавил Антонов.
https://ria.ru/20211111/oruzhie-1758496254.html
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в мире, сша, глазго (город), москва, джо байден, анатолий антонов, виктория нуланд, россия
Россия приветствует решения саммита в Глазго, сообщил Антонов
Антонов: Россия не игнорировала саммит в Глазго и приветствует его решения
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости.
Россия, вопреки заявлениям президента США Джо Байдена
, не только не игнорировала климатический саммит в Глазго, но и активно принимала в нем участие и приветствует его решения, заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов
по итогам состоявшихся в среду консультаций по вопросам дипломатической работы в Вене.
"Вопреки прозвучавшим претензиям о якобы "проигнорированной Москвой" климатической конференции, российская делегация стала одной из самых многочисленных", - сказал Антонов, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Россия приветствует итоговые решения Глазго
. Отмечаем их сбалансированный характер", - добавил посол.
Он напомнил, что в Глазго Москва
представила стратегию социально-экономического развития России
с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, а также планы достижения углеродной "нейтральности" до 2060 года.
По словам посла, Россия также продвигала идеи зачета поглощающей возможности лесного сектора.
"Российская делегация настаивала на освобождении климатических проектов и их международного финансирования от санкций и других ограничений", - уточнил Антонов.
В качестве основного достижения конференции он упомянул завершение разработки правил реализации Парижского соглашения по климату, в частности, установление общих временных сроков (к концу 2022 года) для определяемых на национальном уровне вкладов по снижению выбросов парниковых газов, а также согласование рыночных и нерыночных механизмов торговли углеродными единицами.
"Важно, что эти решения были приняты на основе консенсуса", - подчеркнул посол.
Антонов добавил, что в ходе общения между РФ и США
есть подвижки по Арктике
и климату.
"Мы начали профессиональный разговор по таким сверхтрудным вопросам, как стратегическая стабильность и кибербезопасность. Подвижки есть по Арктике и климату. Продолжается экономический диалог. Развиваются контакты по линии глав внешнеполитических ведомств, руководителей аппаратов совбезов, начальников генеральных штабов вооруженных сил", - сказал Антонов.
Он назвал полезными визиты в Москву замгоссекретаря Виктории Нуланд
и директора ЦРУ Уильяма Бернса
, а также поездку в Вашингтон
зампреда российского правительства Алексея Оверчука.
"Состоявшиеся в Москве и Вашингтоне переговоры позволили лучше понять подходы друг друга по широкой двусторонней и международной повестке, были нацелены на реализацию достигнутых в ходе саммита в Женеве
договоренностей", - сказал посол.
"Надеемся, что процесс восстановления каналов общения между нашими странами продолжится. Информация о дальнейших двусторонних встречах будет своевременно доводиться до общественности по мере согласования их графика с американской стороной", - добавил Антонов.