https://ria.ru/20211118/antitela-1759651785.html

Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19

Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021

Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19

Титр антител в 500 Bau/мл могут иметь лишь те, кто сделал прививку от коронавируса, сказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:30

2021-11-18T15:30

2021-11-18T21:00

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

николай малышев

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Титр антител в 500 Bau/мл могут иметь лишь те, кто сделал прививку от коронавируса, сказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Ранее о том, что концентрации нейтрализующих белков в 350-500 Bau/мл может быть достаточно для получения QR-кода, сообщили Telegram-каналы со ссылкой на источник в российском правительстве."Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будет меньше", — прокомментировал эту информацию Малышев.Вопрос о том, какого количества антител должно хватить для защиты от COVID-19, — дискуссионный, отметил он. "Поэтому приняли решение, что вакцинация через шесть месяцев после вакцинации и после перенесения (коронавируса. — Прим. ред.)", — добавил инфекционист.

https://ria.ru/20211117/popova-1759514528.html

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общество, здоровье - общество, николай малышев, коронавирус в россии