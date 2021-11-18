https://ria.ru/20211118/antitela-1759651785.html
Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19
Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19
Титр антител в 500 Bau/мл могут иметь лишь те, кто сделал прививку от коронавируса, сказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:30
2021-11-18T15:30
2021-11-18T21:00
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
николай малышев
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757178322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_128fc2dc8802703021d5ff9c7155f4b0.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Титр антител в 500 Bau/мл могут иметь лишь те, кто сделал прививку от коронавируса, сказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Ранее о том, что концентрации нейтрализующих белков в 350-500 Bau/мл может быть достаточно для получения QR-кода, сообщили Telegram-каналы со ссылкой на источник в российском правительстве."Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будет меньше", — прокомментировал эту информацию Малышев.Вопрос о том, какого количества антител должно хватить для защиты от COVID-19, — дискуссионный, отметил он. "Поэтому приняли решение, что вакцинация через шесть месяцев после вакцинации и после перенесения (коронавируса. — Прим. ред.)", — добавил инфекционист.
https://ria.ru/20211117/popova-1759514528.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757178322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ab887d4ab7e92d982d77cab532cf9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, николай малышев, коронавирус в россии
15:30 18.11.2021 (обновлено: 21:00 18.11.2021)
Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19
Инфекционист Малышев: титра антител в 500 Bau/мл достаточно для защиты от COVID-19