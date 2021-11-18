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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211118/antitela-1759651785.html
Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19
Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19
Титр антител в 500 Bau/мл могут иметь лишь те, кто сделал прививку от коронавируса, сказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:30
2021-11-18T21:00
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
николай малышев
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Титр антител в 500 Bau/мл могут иметь лишь те, кто сделал прививку от коронавируса, сказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Ранее о том, что концентрации нейтрализующих белков в 350-500 Bau/мл может быть достаточно для получения QR-кода, сообщили Telegram-каналы со ссылкой на источник в российском правительстве."Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будет меньше", — прокомментировал эту информацию Малышев.Вопрос о том, какого количества антител должно хватить для защиты от COVID-19, — дискуссионный, отметил он. "Поэтому приняли решение, что вакцинация через шесть месяцев после вакцинации и после перенесения (коронавируса. — Прим. ред.)", — добавил инфекционист.
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общество, здоровье - общество, николай малышев, коронавирус в россии
15:30 18.11.2021 (обновлено: 21:00 18.11.2021)
 
Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19

Инфекционист Малышев: титра антител в 500 Bau/мл достаточно для защиты от COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники держат пробирки с анализами крови пациентов
Медицинские сотрудники держат пробирки с анализами крови пациентов - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Титр антител в 500 Bau/мл могут иметь лишь те, кто сделал прививку от коронавируса, сказал РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Ранее о том, что концентрации нейтрализующих белков в 350-500 Bau/мл может быть достаточно для получения QR-кода, сообщили Telegram-каналы со ссылкой на источник в российском правительстве.
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"Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будет меньше", — прокомментировал эту информацию Малышев.
Вопрос о том, какого количества антител должно хватить для защиты от COVID-19, — дискуссионный, отметил он. "Поэтому приняли решение, что вакцинация через шесть месяцев после вакцинации и после перенесения (коронавируса. — Прим. ред.)", — добавил инфекционист.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоНиколай МалышевКоронавирус в России
 
 
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