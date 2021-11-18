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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211118/altay-1759631992.html
Алтайские ученые разработали устройство для экономичного освещения городов
Алтайские ученые разработали устройство для экономичного освещения городов - РИА Новости, 18.11.2021
Алтайские ученые разработали устройство для экономичного освещения городов
Ученые Алтайского края получили патент на разработанное устройство для регулирования яркости уличного освещения, которое поможет экономить на освещении городов, РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:02
2021-11-18T14:02
алтайский край
алтайский край
глонасс (система навигации)
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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Ученые Алтайского края получили патент на разработанное устройство для регулирования яркости уличного освещения, которое поможет экономить на освещении городов, сообщает официальный сайт правительства региона.Запатентованное устройство имеет модуль беспроводной связи, способный принимать и обрабатывать сигналы глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС."Благодаря изобретению уличный светильник вечером включается на 100% мощности, в полночь световой поток автоматически снижается до 50% от номинального значения, в 6 часов яркость освещения достигает 100% мощности (до утреннего отключения), уточняют в министерстве экономического развития Алтайского края", - сообщает сайт.Один из авторов патента - генеральный директор Барнаульского завода светотехники Евгений Шнитов. Предприятие, занимающееся разработкой и созданием светодиодных светильников, основано в 2010 году. Продукцию и решения завода светотехники применяют при общем освещении коммерческих и промышленных объектов, архитектурно-художественном освещении зданий и сооружений, освещении торгового и выставочного оборудования, а также при специализированном, административно-офисном и уличном освещении.
https://ria.ru/20211116/altay-1759335479.html
алтайский край
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РИА Новости
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алтайский край, глонасс (система навигации), gps
14:02 18.11.2021
 
Алтайские ученые разработали устройство для экономичного освещения городов

Разработанное на Алтае устройство поможет экономить на освещении городов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУличные фонари
Уличные фонари - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАРНАУЛ, 18 окт - РИА Новости. Ученые Алтайского края получили патент на разработанное устройство для регулирования яркости уличного освещения, которое поможет экономить на освещении городов, сообщает официальный сайт правительства региона.
"Алтайские ученые получили патент на устройство управления уровнем светового потока уличного светильника. Его можно использовать в сетях наружного освещения для снижения потребления электроэнергии ночью", - говорится в сообщении.
Запатентованное устройство имеет модуль беспроводной связи, способный принимать и обрабатывать сигналы глобальных навигационных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС.
"Благодаря изобретению уличный светильник вечером включается на 100% мощности, в полночь световой поток автоматически снижается до 50% от номинального значения, в 6 часов яркость освещения достигает 100% мощности (до утреннего отключения), уточняют в министерстве экономического развития Алтайского края", - сообщает сайт.
Один из авторов патента - генеральный директор Барнаульского завода светотехники Евгений Шнитов. Предприятие, занимающееся разработкой и созданием светодиодных светильников, основано в 2010 году. Продукцию и решения завода светотехники применяют при общем освещении коммерческих и промышленных объектов, архитектурно-художественном освещении зданий и сооружений, освещении торгового и выставочного оборудования, а также при специализированном, административно-офисном и уличном освещении.
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