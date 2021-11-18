https://ria.ru/20211118/alimenty-1759702589.html
Задолженность россиян по алиментам превышает 155 миллиардов рублей
Задолженность россиян по алиментам превышает 155 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.11.2021
Задолженность россиян по алиментам превышает 155 миллиардов рублей
Сумма задолженности по алиментам в России на октябрь составила порядка 156 миллиардов рублей, при этом 22 миллиарда рублей приставам удалось взыскать за 2021... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:09
2021-11-18T19:09
2021-11-18T19:09
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
дмитрий желудков
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сумма задолженности по алиментам в России на октябрь составила порядка 156 миллиардов рублей, при этом 22 миллиарда рублей приставам удалось взыскать за 2021 год, сообщил замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков."За девять месяцев 2021 года у нас находилось на исполнении порядка 1,3 миллиона исполнительных производств о взыскании алиментов. Практически все они на детей... Возбужденно именно в 2021 году 475 тысяч исполнительных производств... Сумма задолженности на 1 октября составляла порядка 156 миллиардов рублей, то есть она практически соответствует аналогичному периоду прошлого года", - сказал он, выступая в Совфеде.Желудков подчеркнул, что за 2021 год приставам удалось взыскать более 22 миллиардов рублей - это больше на 9 миллиардов рублей, чем в прошлом году.При этом, по словам Желудкова, почти по чуть меньше половины производств (из 1,3 миллиона исполнительных производств) полностью погашена задолженность, приставы окончили производства и сейчас работодатели алиментщиков удерживают у них лишь сумму по текущим выплатам на детей."В частности, за 9 месяцев было составлено порядка 95 тысяч протоколов об административных правонарушениях... Возбуждено почти 45,5 тысячи уголовных дел по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", - добавил Желудков.
https://ria.ru/20211117/alimenty-1759500465.html
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общество, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дмитрий желудков, россия
Задолженность россиян по алиментам превышает 155 миллиардов рублей
Задолженность россиян по алиментам на октябрь 2021 года превышает 155 миллиардов рублей
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Сумма задолженности по алиментам в России
на октябрь составила порядка 156 миллиардов рублей, при этом 22 миллиарда рублей приставам удалось взыскать за 2021 год, сообщил замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков
.
"За девять месяцев 2021 года у нас находилось на исполнении порядка 1,3 миллиона исполнительных производств о взыскании алиментов. Практически все они на детей... Возбужденно именно в 2021 году 475 тысяч исполнительных производств... Сумма задолженности на 1 октября составляла порядка 156 миллиардов рублей, то есть она практически соответствует аналогичному периоду прошлого года", - сказал он, выступая в Совфеде.
Желудков подчеркнул, что за 2021 год приставам удалось взыскать более 22 миллиардов рублей - это больше на 9 миллиардов рублей, чем в прошлом году.
При этом, по словам Желудкова, почти по чуть меньше половины производств (из 1,3 миллиона исполнительных производств) полностью погашена задолженность, приставы окончили производства и сейчас работодатели алиментщиков удерживают у них лишь сумму по текущим выплатам на детей.
"В частности, за 9 месяцев было составлено порядка 95 тысяч протоколов об административных правонарушениях... Возбуждено почти 45,5 тысячи уголовных дел по статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", - добавил Желудков.