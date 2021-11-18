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Госдума ввела акциз на жидкую сталь с 2022 года
Госдума ввела акциз на жидкую сталь с 2022 года - РИА Новости, 18.11.2021
Госдума ввела акциз на жидкую сталь с 2022 года
Госдума приняла закон, вводящий с 2022 года акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, сделав исключение для машиностроения, ВПК,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:30
2021-11-18T14:30
экономика
госдума рф
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, вводящий с 2022 года акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, сделав исключение для машиностроения, ВПК, малого и среднего бизнеса и спецстали.Жидкая сталь используется для получения полупродуктов металлургического производства путем литья. Законопроект устанавливает акциз на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены на слябы, определенной на условиях поставки "погрузка на судно (FOB)" в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. А если такая цена будет менее 300 долларов за тонну, ставка акциза принимается равной нулю.В отношении жидкой стали, выплавляемой в мартеновских, индукционных или электрических сталеплавильных печах, будет применяться специальная формула расчета ставки акциза. При этом доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства такой стали, должна составлять не менее 80% в месяц.Ставка такого акциза для электрометаллургов будет находится на уровне 30% от разницы между среднемесячной экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на тех же условиях FOB, и ценой продажи лома, определенной на условиях поставки "перевозка оплачена до (CPT) железнодорожной станции" в Уральском федеральном округе и уменьшенной также на 12,5 тысячи рублей и 50% стоимости легирующих элементов. Причем если рассчитанная подобным образом ставка превысит 1 тысячу рублей, то она принимается равной 1 тысячи рублей, а если окажется меньше нуля – то ставка будет нулевой.Из-под акциза на жидкую сталь выводятся предприятия машиностроения и военно-промышленного комплекса, в которых есть цеха по разливу стали, а также малые и средние предприятия с объемом производства продуктов (полупродуктов) из жидкой стали до 1 тысячи тонн в месяц и производители спецстали с объемом ее производства не более 300 тысяч тонн в год.Одновременно предусматривается вычет в отношении продуктов и полупродуктов из жидкой стали, которые повторно направляются на переплавку, чтобы избежать двойного налогообложения акцизом.
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экономика, госдума рф, россия
14:30 18.11.2021
 
Госдума ввела акциз на жидкую сталь с 2022 года

Госдума ввела с 2022 года акциз на жидкую сталь, сделав исключение для ВПК

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, вводящий с 2022 года акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, сделав исключение для машиностроения, ВПК, малого и среднего бизнеса и спецстали.
Жидкая сталь используется для получения полупродуктов металлургического производства путем литья. Законопроект устанавливает акциз на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены на слябы, определенной на условиях поставки "погрузка на судно (FOB)" в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. А если такая цена будет менее 300 долларов за тонну, ставка акциза принимается равной нулю.
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В отношении жидкой стали, выплавляемой в мартеновских, индукционных или электрических сталеплавильных печах, будет применяться специальная формула расчета ставки акциза. При этом доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства такой стали, должна составлять не менее 80% в месяц.
Ставка такого акциза для электрометаллургов будет находится на уровне 30% от разницы между среднемесячной экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на тех же условиях FOB, и ценой продажи лома, определенной на условиях поставки "перевозка оплачена до (CPT) железнодорожной станции" в Уральском федеральном округе и уменьшенной также на 12,5 тысячи рублей и 50% стоимости легирующих элементов. Причем если рассчитанная подобным образом ставка превысит 1 тысячу рублей, то она принимается равной 1 тысячи рублей, а если окажется меньше нуля – то ставка будет нулевой.
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Из-под акциза на жидкую сталь выводятся предприятия машиностроения и военно-промышленного комплекса, в которых есть цеха по разливу стали, а также малые и средние предприятия с объемом производства продуктов (полупродуктов) из жидкой стали до 1 тысячи тонн в месяц и производители спецстали с объемом ее производства не более 300 тысяч тонн в год.
Одновременно предусматривается вычет в отношении продуктов и полупродуктов из жидкой стали, которые повторно направляются на переплавку, чтобы избежать двойного налогообложения акцизом.
 
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