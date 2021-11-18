https://ria.ru/20211118/afganistan-1759579788.html

Три самолета ВКС прибыли в Афганистан для эвакуации россиян

Три самолета ВКС прибыли в Афганистан для эвакуации россиян - РИА Новости, 18.11.2021

Три самолета ВКС прибыли в Афганистан для эвакуации россиян

По поручению президента РФ три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС России в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан РФ и других стран, посадка РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:10

2021-11-18T10:10

2021-11-18T10:39

в мире

афганистан

министерство обороны рф (минобороны рф)

ил-76

воздушно-космические силы россии

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. По поручению президента РФ три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС России в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан РФ и других стран, посадка граждан на борт началась, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, по поручению президента РФ министром обороны "организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 380 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана".В настоящее время три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан из Афганистана, сообщили в МО РФ.На каждом российском самолете военно-транспортной авиации в Кабул доставлено 36 тонн гуманитарного груза Российской Федерации для населения Афганистана.Таким образом, всего самолеты ВКС России доставили в Афганистан 108 тонн гумпомощи.В ведомстве подчеркнули, что главой МО РФ Сергеем Шойгу была в кратчайшие сроки создана группировка из трех самолетов Ил-76, которые оперативно вылетели с подмосковного военного аэродрома Чкаловский в Кабул."Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - указывают в министерстве. Также на всех российских военно-транспортных самолетах для эвакуированных из Афганистан сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.Двадцать пятого августа этого года самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан было эвакуировано около 400 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Узбекистана.

https://ria.ru/20211118/gumpomosch-1759560213.html

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в мире, афганистан, министерство обороны рф (минобороны рф), ил-76, воздушно-космические силы россии, россия