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Три самолета ВКС прибыли в Афганистан для эвакуации россиян
Три самолета ВКС прибыли в Афганистан для эвакуации россиян - РИА Новости, 18.11.2021
Три самолета ВКС прибыли в Афганистан для эвакуации россиян
По поручению президента РФ три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС России в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан РФ и других стран, посадка РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:10
2021-11-18T10:39
в мире
афганистан
министерство обороны рф (минобороны рф)
ил-76
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. По поручению президента РФ три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС России в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан РФ и других стран, посадка граждан на борт началась, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, по поручению президента РФ министром обороны "организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 380 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана".В настоящее время три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан из Афганистана, сообщили в МО РФ.На каждом российском самолете военно-транспортной авиации в Кабул доставлено 36 тонн гуманитарного груза Российской Федерации для населения Афганистана.Таким образом, всего самолеты ВКС России доставили в Афганистан 108 тонн гумпомощи.В ведомстве подчеркнули, что главой МО РФ Сергеем Шойгу была в кратчайшие сроки создана группировка из трех самолетов Ил-76, которые оперативно вылетели с подмосковного военного аэродрома Чкаловский в Кабул."Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - указывают в министерстве. Также на всех российских военно-транспортных самолетах для эвакуированных из Афганистан сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.Двадцать пятого августа этого года самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан было эвакуировано около 400 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Узбекистана.
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в мире, афганистан, министерство обороны рф (минобороны рф), ил-76, воздушно-космические силы россии, россия
10:10 18.11.2021 (обновлено: 10:39 18.11.2021)
 
Три самолета ВКС прибыли в Афганистан для эвакуации россиян

Три самолета ВКС прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан России и других стран

© РИА Новости / Александр Лавренко / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76 вылетает с аэродрома Ульяновск-Восточный
Самолет Ил-76 вылетает с аэродрома Ульяновск-Восточный - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Александр Лавренко
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. По поручению президента РФ три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС России в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан РФ и других стран, посадка граждан на борт началась, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, по поручению президента РФ министром обороны "организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 380 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана".
В настоящее время три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России, доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан из Афганистана, сообщили в МО РФ.
На каждом российском самолете военно-транспортной авиации в Кабул доставлено 36 тонн гуманитарного груза Российской Федерации для населения Афганистана.
Таким образом, всего самолеты ВКС России доставили в Афганистан 108 тонн гумпомощи.
В ведомстве подчеркнули, что главой МО РФ Сергеем Шойгу была в кратчайшие сроки создана группировка из трех самолетов Ил-76, которые оперативно вылетели с подмосковного военного аэродрома Чкаловский в Кабул.
"Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - указывают в министерстве. Также на всех российских военно-транспортных самолетах для эвакуированных из Афганистан сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.
Двадцать пятого августа этого года самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан было эвакуировано около 400 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Узбекистана.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
00:22
Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
 
В миреАфганистанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ил-76Воздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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