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В Крыму решили обжаловать решение суда о передаче скифского золота Украине
В Крыму решили обжаловать решение суда о передаче скифского золота Украине - РИА Новости, 17.11.2021
В Крыму решили обжаловать решение суда о передаче скифского золота Украине
Решение обжаловать передачу скифского золота Украине принято, жалоба в Верховный суд Нидерландов будет подана до февраля, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:58
2021-11-17T11:06
ситуация вокруг коллекции скифского золота
решение суда по скифскому золоту
в мире
украина
нидерланды
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Решение обжаловать передачу скифского золота Украине принято, жалоба в Верховный суд Нидерландов будет подана до февраля, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией."Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд – это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля", - сказала РИА Новости Умрихина. При этом, по ее словам, пока Апелляционный суд Амстердама не передал на руки судебное решение крымским музейщикам."Решение суда на руки так до сих пор и не получили. Ждем", - сказала Умрихина.
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украина
нидерланды
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ситуация вокруг коллекции скифского золота, решение суда по скифскому золоту, в мире, украина, нидерланды, республика крым, россия
10:58 17.11.2021 (обновлено: 11:06 17.11.2021)
 
В Крыму решили обжаловать решение суда о передаче скифского золота Украине

Директор крымского музея Умрихина: жалобу на решение о скифском золоте подадут до февраля

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря"
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Решение обжаловать передачу скифского золота Украине принято, жалоба в Верховный суд Нидерландов будет подана до февраля, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.
Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
"Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд – это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля", - сказала РИА Новости Умрихина. При этом, по ее словам, пока Апелляционный суд Амстердама не передал на руки судебное решение крымским музейщикам.
"Решение суда на руки так до сих пор и не получили. Ждем", - сказала Умрихина.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 08:00Культура
Золото раздора: скифские сокровища отдают Украине, а не Крыму
 
Ситуация вокруг коллекции скифского золотаРешение суда по скифскому золотуВ миреУкраинаНидерландыРеспублика КрымРоссия
 
 
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