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В Крыму решили обжаловать решение суда о передаче скифского золота Украине

В Крыму решили обжаловать решение суда о передаче скифского золота Украине - РИА Новости, 17.11.2021

В Крыму решили обжаловать решение суда о передаче скифского золота Украине

Решение обжаловать передачу скифского золота Украине принято, жалоба в Верховный суд Нидерландов будет подана до февраля, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:58

2021-11-17T10:58

2021-11-17T11:06

ситуация вокруг коллекции скифского золота

решение суда по скифскому золоту

в мире

украина

нидерланды

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Решение обжаловать передачу скифского золота Украине принято, жалоба в Верховный суд Нидерландов будет подана до февраля, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.Апелляционный суд Амстердама в октябре постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией."Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд – это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля", - сказала РИА Новости Умрихина. При этом, по ее словам, пока Апелляционный суд Амстердама не передал на руки судебное решение крымским музейщикам."Решение суда на руки так до сих пор и не получили. Ждем", - сказала Умрихина.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

украина

нидерланды

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг коллекции скифского золота, решение суда по скифскому золоту, в мире, украина, нидерланды, республика крым, россия