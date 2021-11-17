https://ria.ru/20211117/zhivotnye-1759412582.html

Депутат МГД выступил за создание системы регистрации домашних питомцев

Депутат МГД выступил за создание системы регистрации домашних питомцев - РИА Новости, 17.11.2021

Депутат МГД выступил за создание системы регистрации домашних питомцев

Цифровая база животных из приютов в Москве позволит отследить судьбу животного, и если вдруг хозяин оказался безответственным и вновь отправил питомца на улицу, РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:52

2021-11-17T10:52

2021-11-17T10:52

общество

москва

александр козлов (глава минприроды)

московская городская дума

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Цифровая база животных из приютов в Москве позволит отследить судьбу животного, и если вдруг хозяин оказался безответственным и вновь отправил питомца на улицу, можно будет понять, откуда он, и привлечь бывшего хозяина к ответственности, сообщил РИА Новости депутат Московской городской думы Александр Козлов.Как сообщалось на официальном портале мэра Москвы, в столице создают единую цифровую базу бездомных животных. В нее планируют вносить данные о животных, содержащихся в приютах. Собранная информация поможет не только отслеживать судьбу кошек и собак, но и искать для них хозяев."Безусловно, цифровой учёт животных из приютов - это уже назревшая идея. Давно выступаю за это. Учёт позволит в любой момент отследить судьбу животного. Например, вдруг случится так, что питомца забрали из приюта, но новый хозяин оказался через некоторое время безответственным - и животное вновь оказалось на улице. Благодаря единой базе можно будет оперативно понять, откуда этот питомец, кто его взял. Соответственно, и привлечь к ответственности нерадивого владельца", - сообщил Козлов.Он добавил, что если мыслить в позитивном контексте, то также такая база даст полную картину о животном его будущему хозяину.

https://ria.ru/20211113/kotiki-1758620629.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, александр козлов (глава минприроды), московская городская дума