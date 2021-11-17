Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211117/zhivotnye-1759412582.html
Депутат МГД выступил за создание системы регистрации домашних питомцев
Депутат МГД выступил за создание системы регистрации домашних питомцев - РИА Новости, 17.11.2021
Депутат МГД выступил за создание системы регистрации домашних питомцев
Цифровая база животных из приютов в Москве позволит отследить судьбу животного, и если вдруг хозяин оказался безответственным и вновь отправил питомца на улицу, РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:52
2021-11-17T10:52
общество
москва
александр козлов (глава минприроды)
московская городская дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741381115_292:751:2598:2048_1920x0_80_0_0_3a3b936197c392fd7fc2253e0292c947.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Цифровая база животных из приютов в Москве позволит отследить судьбу животного, и если вдруг хозяин оказался безответственным и вновь отправил питомца на улицу, можно будет понять, откуда он, и привлечь бывшего хозяина к ответственности, сообщил РИА Новости депутат Московской городской думы Александр Козлов.Как сообщалось на официальном портале мэра Москвы, в столице создают единую цифровую базу бездомных животных. В нее планируют вносить данные о животных, содержащихся в приютах. Собранная информация поможет не только отслеживать судьбу кошек и собак, но и искать для них хозяев."Безусловно, цифровой учёт животных из приютов - это уже назревшая идея. Давно выступаю за это. Учёт позволит в любой момент отследить судьбу животного. Например, вдруг случится так, что питомца забрали из приюта, но новый хозяин оказался через некоторое время безответственным - и животное вновь оказалось на улице. Благодаря единой базе можно будет оперативно понять, откуда этот питомец, кто его взял. Соответственно, и привлечь к ответственности нерадивого владельца", - сообщил Козлов.Он добавил, что если мыслить в позитивном контексте, то также такая база даст полную картину о животном его будущему хозяину.
https://ria.ru/20211113/kotiki-1758620629.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741381115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90d5667c5fb2db87884ce8f8512b68d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, александр козлов (глава минприроды), московская городская дума
10:52 17.11.2021
 
Депутат МГД выступил за создание системы регистрации домашних питомцев

Депутат МГД: цифровая база животных из приютов позволит отследить их судьбу

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСобака в приюте для бездомных собак
Собака в приюте для бездомных собак - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Цифровая база животных из приютов в Москве позволит отследить судьбу животного, и если вдруг хозяин оказался безответственным и вновь отправил питомца на улицу, можно будет понять, откуда он, и привлечь бывшего хозяина к ответственности, сообщил РИА Новости депутат Московской городской думы Александр Козлов.
Как сообщалось на официальном портале мэра Москвы, в столице создают единую цифровую базу бездомных животных. В нее планируют вносить данные о животных, содержащихся в приютах. Собранная информация поможет не только отслеживать судьбу кошек и собак, но и искать для них хозяев.
"Безусловно, цифровой учёт животных из приютов - это уже назревшая идея. Давно выступаю за это. Учёт позволит в любой момент отследить судьбу животного. Например, вдруг случится так, что питомца забрали из приюта, но новый хозяин оказался через некоторое время безответственным - и животное вновь оказалось на улице. Благодаря единой базе можно будет оперативно понять, откуда этот питомец, кто его взял. Соответственно, и привлечь к ответственности нерадивого владельца", - сообщил Козлов.
Он добавил, что если мыслить в позитивном контексте, то также такая база даст полную картину о животном его будущему хозяину.
Иллюстрация к арт-проекту Профессии кошек
13 ноября, 10:00
Кем работают коты: как арт-проект может помочь животным из приюта
 
ОбществоМоскваАлександр Козлов (глава Минприроды)Московская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковида
04:00В Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России
03:56"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смерти
03:37Источник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"
03:35Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахара
03:33Курильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре
03:15Финансист назвал время года для максимально выгодной сделки с жильем
03:00Юристы рассказали, что может грозить руферам
02:44"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕС
02:34В Белом доме оценили переговоры Патрушева и Салливана
02:25Диетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлита
02:15Врач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХ
02:02В США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у России
01:46В Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
01:24Небензя рассказал о новых вызовах в Афганистане
01:15Аналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллара
00:42Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
00:39Небензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по Афганистану
00:37Вильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России
Лента новостейМолния
"Может быть фатально". Врач назвала крайне опасную форму постковидаВ Раде рассказали, ради чего Украина отдала Крым России"Это ужасно": подруга звезды "Танцев со звездами" раскрыла детали ее смертиИсточник рассказал о спросе на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион"Врач объяснила, к чему приведет полный отказ от сахараКурильщики тяжелее переносят COVID-19, рассказали в РоспотребнадзореФинансист назвал время года для максимально выгодной сделки с жильемЮристы рассказали, что может грозить руферам"Это позор": на Украине разочаровались в Западе из-за кризиса на границе ЕСВ Белом доме оценили переговоры Патрушева и СалливанаДиетолог раскрыла простые способы избавления от целлюлитаВрач объяснила, как вернуть обоняние после COVID-19Эксперт объяснил, как снизить риск обмана в ЖКХВ США рассказали, при каком условии Украина сможет отобрать Крым у РоссииВ Польше подсказали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"Небензя рассказал о новых вызовах в АфганистанеАналитик рассказал, что придет на смену гегемонии доллараНебензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страныНебензя: Россия выступает за созыв донорской конференции по АфганистануВильфанд рассказал о "нерадостной" погоде в Европейской России