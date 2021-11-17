https://ria.ru/20211117/zhivotnye-1759090066.html

Котореновация и duck-friendly-пруды: как помогают городским животным

Котореновация и duck-friendly-пруды: как помогают городским животным - РИА Новости, 17.11.2021

Котореновация и duck-friendly-пруды: как помогают городским животным

Каждый из нас хотя бы раз в жизни кормил уток, плавающих в пруду недалеко от дома. Однако городские животные могут быть и незаметными – люди не часто... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:00

2021-11-17T10:00

2021-11-17T10:00

общество

мытищи

москва

мосводосток

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Каждый из нас хотя бы раз в жизни кормил уток, плавающих в пруду недалеко от дома. Однако городские животные могут быть и незаметными – люди не часто сталкиваются с собаками, обитающими на территориях промзон, или бобрами, которые строят жилища в руслах рек.Название Фонда защиты городских животных говорит за себя: они отстаивают права и интересы наших "соседей". Корреспондент РИА Новости побеседовал с директором организации о том, как спасти кошек, попавших под "реновацию", и узнал, что такое duck-friendly-пруды.Животные и реновацияКошки, которые обитают в подвале жилого дома, автоматически попадают в программу реновации вместе с ним. Чтобы успеть спасти животных до сноса, представители фонда получили негласное разрешение обследовать уже выселенные здания."Этих животных для города не существует. Когда идет проектирование территории, интересы животного мира не учитываются. У нас есть программа "Кошки реновации". Для того чтобы кошки не погибали под завалами сносимых зданий, мы их оттуда эвакуируем. Мы обследуем дома, ставим фотоловушки и, если камера зафиксирует животных, ставим котоловки", – поделилась директор фонда Екатерина Дмитриева.Договориться с частными застройщиками фонду пока не удалось. На контакт идут только местные власти, а привлечь внимание к проблеме помогают социальные сети и неравнодушные люди.Duck-friendly-прудыСейчас Фонд защиты городских животных активно занимается кампанией против вертикального берегоукрепления. Говоря понятным языком, добивается того, чтобы у уток была возможность выйти из воды на сушу по пологому склону.На данный момент пруды укрепляются бетонной стеной, которая может возвышаться на 70 сантиметров над уровнем воды. То, что делалось для защиты людей, оказалось опасным для животных.Решить эту проблему на некоторых прудах помог "Мосводосток" – итогом двухлетней работы ведомства и фонда стали пять duck-friendly-прудов, научное название которых – биоплато."Нам уже удалось добиться, что пять прудов Москвы у нас будут duck-friendly, то есть вместо вертикального берегоукрепления там частично будут пологи, сходы для уток, для того чтобы утки с утятами могли спокойно и беспрепятственно выходить на берег водоема", – рассказала Дмитриева.Промзоны, реки и бобрыЕще одна большая проблема зоозащитников – это реновация промзон. Там может обитать не только колония ста кошек, но и большая стая собак, которых в лучшем случае просто выгонят на улицу.Плановая вырубка деревьев тоже представляет опасность для окружающей среды. Птицы начинают вить гнезда и откладывать яйца, а потом их внезапно лишают дома. Из-за этого яйца разбиваются, а птенцы погибают.Проблемы возникают и при работах с руслами рек, где живут бобры. Во время очистки водоема хатки, в которых животные хранят запасы еды, могут случайно закопать, и они останутся без пищи."Они все лето работали, для того чтобы забить свои хатки пропитанием, чтобы спокойно пережить зиму. В ноябре месяце, когда экскаватор порушит их хатки, им уже негде будет набрать еду, и все они просто умрут от голода", – поделилась Дмитриева."Такая ситуация была два года назад в Мытищах, где местная администрация и лесхоз, после того как на проблему обратили внимание зоозащитники, начали подкармливать бобров и привозить им ветки.Другие проектыЗа четыре с половиной года существования фонд занимался разными проектами. Самый крупный из них называется "Накорми": уже полтора года 12тысяч бездомных кошек и 4,5 тысячи собак ежемесячно получают корм."Плюс ко всему мы помогаем пожилым опекунам, потому что, как правило, животных подкармливают такие пожилые женщины, пенсионерки. Иногда бывают совсем древние бабушки, у которых единственная отрада, смысл жизни – кормить вот этих несчастных животных. Каждый месяц их снабжаем кормом, для того чтобы их подопечные не голодали", – рассказала Дмитриева.Также у фонда есть своя горячая линия помощи животным, где люди могут узнать, как спасти не только кошку или собаку, но даже хомяка или, например, улитку.Один из самых интересных проектов – это "Котобюро". Так называется приют открытого типа и первый, по словам директора фонда, коворкинг с котами, где в стоимость включены не только чай, кофе, печенье, но и общение с животными. Все вырученные средства идут на благотворительность.

мытищи

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мытищи, москва, мосводосток