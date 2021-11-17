https://ria.ru/20211117/zhdat-1759385571.html

Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19

Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021

Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19

Высокий уровень заболеваемости COVID-19 в России, особенно в больших городах, увеличивает риск встретить инфицированного человека. Что делать после контакта с... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T02:15

2021-11-17T02:15

2021-11-17T02:15

распространение коронавируса

общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

андрей продеус

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Высокий уровень заболеваемости COVID-19 в России, особенно в больших городах, увеличивает риск встретить инфицированного человека. Что делать после контакта с зараженным, посоветовал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.Опасность заболеть коронавирусной инфекцией значительно снижается, если человек прошел вакцинацию, соблюдает масочный режим, социальную дистанцию и правила личной гигиены. Но даже эти меры не могут полностью предотвратить возможность заражения COVID-19. По данным на вторник, за сутки коронавирус выявили более чем у 36 тысяч россиян. Вероятность контакта с носителем инфекции в таких условиях очень высока. В случае заболевания человека, с которым вы недавно общались, нужно выждать определенное время, ограничивая встречи с другими людьми, считает Продеус.Принимать какие-либо народные средства для повышения иммунитета непосредственно после контакта с инфицированным человеком уже не имеет смысла, полагает врач. Помешать развитию болезни может постоянная забота об укреплении организма, а не разовое употребление "волшебных смесей"."Вирусам наплевать на то, что вы съели в момент встречи с ними. Если вы встретились с человеком, а он потом заболел, то вам не помогут быстрые действия. Нет смысла менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, меда и имбиря. Имеет смысл поддерживать свой организм регулярно", — сказал Продеус.Вакцинация резко снижает риск заражения COVID-19, добавил врач. Но и после нее придется некоторое время подождать, чтобы в организме образовались антитела к коронавирусу.

https://ria.ru/20211116/covid-19-1759213848.html

https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html

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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, андрей продеус