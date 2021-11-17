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Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19 - РИА Новости, 17.11.2021
Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
Высокий уровень заболеваемости COVID-19 в России, особенно в больших городах, увеличивает риск встретить инфицированного человека. Что делать после контакта с... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T02:15
2021-11-17T02:15
2021-11-17T02:15
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
андрей продеус
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Высокий уровень заболеваемости COVID-19 в России, особенно в больших городах, увеличивает риск встретить инфицированного человека. Что делать после контакта с зараженным, посоветовал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.Опасность заболеть коронавирусной инфекцией значительно снижается, если человек прошел вакцинацию, соблюдает масочный режим, социальную дистанцию и правила личной гигиены. Но даже эти меры не могут полностью предотвратить возможность заражения COVID-19. По данным на вторник, за сутки коронавирус выявили более чем у 36 тысяч россиян. Вероятность контакта с носителем инфекции в таких условиях очень высока. В случае заболевания человека, с которым вы недавно общались, нужно выждать определенное время, ограничивая встречи с другими людьми, считает Продеус.Принимать какие-либо народные средства для повышения иммунитета непосредственно после контакта с инфицированным человеком уже не имеет смысла, полагает врач. Помешать развитию болезни может постоянная забота об укреплении организма, а не разовое употребление "волшебных смесей"."Вирусам наплевать на то, что вы съели в момент встречи с ними. Если вы встретились с человеком, а он потом заболел, то вам не помогут быстрые действия. Нет смысла менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, меда и имбиря. Имеет смысл поддерживать свой организм регулярно", — сказал Продеус.Вакцинация резко снижает риск заражения COVID-19, добавил врач. Но и после нее придется некоторое время подождать, чтобы в организме образовались антитела к коронавирусу.
https://ria.ru/20211116/covid-19-1759213848.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, андрей продеус
Россиянам предложили план действий на случай контакта с зараженным COVID-19
Врач Продеус: после контакта с больным COVID-19 нужно "просто ждать"
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Высокий уровень заболеваемости COVID-19 в России
, особенно в больших городах, увеличивает риск встретить инфицированного человека. Что делать после контакта с зараженным, посоветовал в интервью радио Sputnik
врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус
.
Опасность заболеть коронавирусной инфекцией значительно снижается, если человек прошел вакцинацию, соблюдает масочный режим, социальную дистанцию и правила личной гигиены. Но даже эти меры не могут полностью предотвратить возможность заражения COVID-19. По данным на вторник, за сутки коронавирус выявили более чем у 36 тысяч россиян. Вероятность контакта с носителем инфекции в таких условиях очень высока. В случае заболевания человека, с которым вы недавно общались, нужно выждать определенное время, ограничивая встречи с другими людьми, считает Продеус.
"Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса – примерно пять дней", — отметил он.
Принимать какие-либо народные средства для повышения иммунитета непосредственно после контакта с инфицированным человеком уже не имеет смысла, полагает врач. Помешать развитию болезни может постоянная забота об укреплении организма, а не разовое употребление "волшебных смесей".
"Вирусам наплевать на то, что вы съели в момент встречи с ними. Если вы встретились с человеком, а он потом заболел, то вам не помогут быстрые действия. Нет смысла менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, меда и имбиря. Имеет смысл поддерживать свой организм регулярно", — сказал Продеус.
Вакцинация резко снижает риск заражения COVID-19, добавил врач. Но и после нее придется некоторое время подождать, чтобы в организме образовались антитела к коронавирусу.