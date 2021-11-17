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В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве двух женщин под Владимиром
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве двух женщин под Владимиром - РИА Новости, 17.11.2021
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве двух женщин под Владимиром
Предполагаемый убийца женщины и ее дочери в Коврове Владимирской области задержан в Волгограде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:47
2021-11-17T12:47
2021-11-17T13:11
происшествия
ковров
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предполагаемый убийца женщины и ее дочери в Коврове Владимирской области задержан в Волгограде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."На посту ДПС для проверки документов полицейские остановили такси, следовавшее из города Ковров в город Астрахань. В салоне находился пассажир - 22-летний житель Владимирской области. В ходе проверки документов было установлено, что данный гражданин находится в розыске как подозреваемый в совершении убийства на территории Владимирской области", - сказал представитель ГУМВД России по Волгоградской области.По информации СМИ, убиты были 42-летняя мать и ее 22-летняя дочь, медсестра частной клиники. Их тела с колото-резаными ранениями нашли в ночь на понедельник.
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происшествия, ковров, владимирская область, волгоград
12:47 17.11.2021 (обновлено: 13:11 17.11.2021)
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве двух женщин под Владимиром
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Коврове