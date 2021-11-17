https://ria.ru/20211117/zabolevaemost-1759511453.html
Заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, заявила Попова
Заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, заявила Попова - РИА Новости, 17.11.2021
Заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, заявила Попова
По заболеваемости коронавирусом растет пока только один субъект РФ - Амурская область, там принимаются меры, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:16
2021-11-17T17:16
2021-11-17T17:24
амурская область
распространение коронавируса
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. По заболеваемости коронавирусом растет пока только один субъект РФ - Амурская область, там принимаются меры, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."Снижение идет в целом ряде субъектов. Где-то пока стабилизация. Растет только один субъект на конец прошлой недели, то бишь на воскресенье. Это Амурская область. И сегодня меры там тоже принимаются для того, чтобы ситуация изменилась", - сказала она на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html
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РИА Новости
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амурская область, общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:16 17.11.2021 (обновлено: 17:24 17.11.2021)
Заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, заявила Попова
Попова: заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, там принимаются меры