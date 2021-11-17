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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211117/zabolevaemost-1759511453.html
Заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, заявила Попова
Заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, заявила Попова - РИА Новости, 17.11.2021
Заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, заявила Попова
По заболеваемости коронавирусом растет пока только один субъект РФ - Амурская область, там принимаются меры, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:16
2021-11-17T17:24
амурская область
распространение коронавируса
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. По заболеваемости коронавирусом растет пока только один субъект РФ - Амурская область, там принимаются меры, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."Снижение идет в целом ряде субъектов. Где-то пока стабилизация. Растет только один субъект на конец прошлой недели, то бишь на воскресенье. Это Амурская область. И сегодня меры там тоже принимаются для того, чтобы ситуация изменилась", - сказала она на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
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амурская область, общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:16 17.11.2021 (обновлено: 17:24 17.11.2021)
 
Заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, заявила Попова

Попова: заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, там принимаются меры

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. По заболеваемости коронавирусом растет пока только один субъект РФ - Амурская область, там принимаются меры, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
"Снижение идет в целом ряде субъектов. Где-то пока стабилизация. Растет только один субъект на конец прошлой недели, то бишь на воскресенье. Это Амурская область. И сегодня меры там тоже принимаются для того, чтобы ситуация изменилась", - сказала она на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
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