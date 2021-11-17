https://ria.ru/20211117/zabolevaemost-1759511453.html

Заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, заявила Попова

Заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, заявила Попова - РИА Новости, 17.11.2021

Заболеваемость COVID-19 растет в Амурской области, заявила Попова

По заболеваемости коронавирусом растет пока только один субъект РФ - Амурская область, там принимаются меры, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:16

2021-11-17T17:16

2021-11-17T17:24

амурская область

распространение коронавируса

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. По заболеваемости коронавирусом растет пока только один субъект РФ - Амурская область, там принимаются меры, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."Снижение идет в целом ряде субъектов. Где-то пока стабилизация. Растет только один субъект на конец прошлой недели, то бишь на воскресенье. Это Амурская область. И сегодня меры там тоже принимаются для того, чтобы ситуация изменилась", - сказала она на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

https://ria.ru/20211117/lekarstvo-1759481783.html

амурская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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