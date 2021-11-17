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Вызволенный из рабства уроженец Ярославской области связался с родными
Вызволенный из рабства уроженец Ярославской области связался с родными - РИА Новости, 17.11.2021
Вызволенный из рабства уроженец Ярославской области связался с родными
Вызволенный из 20-летнего рабства в Казахстане уроженец Ярославской области Алексей Котов связался по телефону с младшей сестрой и сказал, что у него все... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:15
2021-11-17T16:15
ярославская область
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Вызволенный из 20-летнего рабства в Казахстане уроженец Ярославской области Алексей Котов связался по телефону с младшей сестрой и сказал, что у него все хорошо, скоро вернется домой.Ирина старше Алексея на три года. Рассказывает, что очень хорошо помнит его в детстве, они всегда были рядом. "Играли, гуляли все вместе. Он был добродушным, очень нежным, ласковым мальчишкой", - сказала она.Женщина рассказала, что в последний раз видела брата в 1997 году, когда он приезжал на похороны ее супруга. Потом он уехал в Казахстан служить по контракту. В мае 1998 года должен был вернуться домой по окончании контракта, но не приехал. Позже семья получила письмо, в котором Алексей сообщал, что его избили, и он лежит в казахстанском госпитале. Затем связь с ним прервалась.Ирина несколько раз посылала фото Алексея и его фотографии в программу "Жди меня", но результатов не было. Почему семья не обратилась в полицию, Ирина затруднилась сказать.Она рассказывает, что когда узнала, что брат жив, села и заплакала. Семилетний сын спросил у мамы, почему она плачет. "Я ему объяснила, а он ответил: "Ну он же нашелся, это хорошо". Сын его очень ждет. Спросил у меня: "Мама, а Алеша ел когда-нибудь роллы или пиццу?" Я говорю: "Нет". Он предложил: "А давай ему закажем роллы, когда приедет?", - говорит Ирина.Сейчас у нее четверо детей. Старшие тоже помнят дядю Алексея.На вопрос о том, что, по ее мнению, могло помочь брату выживать в течение 20 лет в неволе, собеседница ответила: "Наверное, он думал о нас".Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана".В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что подключились к выяснению деталей истории.
https://ria.ru/20211117/rabstvo-1759478988.html
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ярославская область, здоровье - общество
16:15 17.11.2021
 
Вызволенный из рабства уроженец Ярославской области связался с родными

Вызволенный из рабства уроженец Ярославской области связался с родными по телефону

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Вызволенный из 20-летнего рабства в Казахстане уроженец Ярославской области Алексей Котов связался по телефону с младшей сестрой и сказал, что у него все хорошо, скоро вернется домой.
"Вчера он звонил младшей сестре, сказал: "Наташа, не плачь, все хорошо, скоро увидимся", - рассказала РИА Новости старшая сестра Алексея Ирина Заварзина.
Ирина старше Алексея на три года. Рассказывает, что очень хорошо помнит его в детстве, они всегда были рядом. "Играли, гуляли все вместе. Он был добродушным, очень нежным, ласковым мальчишкой", - сказала она.
Женщина рассказала, что в последний раз видела брата в 1997 году, когда он приезжал на похороны ее супруга. Потом он уехал в Казахстан служить по контракту. В мае 1998 года должен был вернуться домой по окончании контракта, но не приехал. Позже семья получила письмо, в котором Алексей сообщал, что его избили, и он лежит в казахстанском госпитале. Затем связь с ним прервалась.
Ирина несколько раз посылала фото Алексея и его фотографии в программу "Жди меня", но результатов не было. Почему семья не обратилась в полицию, Ирина затруднилась сказать.
Она рассказывает, что когда узнала, что брат жив, села и заплакала. Семилетний сын спросил у мамы, почему она плачет. "Я ему объяснила, а он ответил: "Ну он же нашелся, это хорошо". Сын его очень ждет. Спросил у меня: "Мама, а Алеша ел когда-нибудь роллы или пиццу?" Я говорю: "Нет". Он предложил: "А давай ему закажем роллы, когда приедет?", - говорит Ирина.
Сейчас у нее четверо детей. Старшие тоже помнят дядю Алексея.
На вопрос о том, что, по ее мнению, могло помочь брату выживать в течение 20 лет в неволе, собеседница ответила: "Наверное, он думал о нас".
Руки пожилой женщины - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
15:22
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Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана".
В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что подключились к выяснению деталей истории.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
12:28
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