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В Ярославской области пообещали помочь попавшему в рабство земляку
В Ярославской области пообещали помочь попавшему в рабство земляку - РИА Новости, 17.11.2021
В Ярославской области пообещали помочь попавшему в рабство земляку
Администрация Гаврилов-Ямского района Ярославской области, где проживает семья попавшего на 20 лет в рабство в Казахстане Алексея Котова, готова помочь ему в... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:09
2021-11-17T12:09
казахстан
ярославская область
здоровье - общество
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Администрация Гаврилов-Ямского района Ярославской области, где проживает семья попавшего на 20 лет в рабство в Казахстане Алексея Котова, готова помочь ему в реабилитации и затем в трудоустройстве, заявил РИА Новости глава района Алексей Комаров.Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана". В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что подключились к выяснению деталей истории.Комаров подтвердил РИА Новости историю, которую родные рассказали уполномоченному по правам человека в регионе. "Ситуация там следующая: молодой человек пошел служить в армию по контракту. Контракт закончился, дальше сообщили, что он был избит после службы и попал в госпиталь. В 2000 году связь прекратилась", - сказал собеседник агентства.По его словам, когда из соцсетей стало ясно, что Котов жив, местные бизнесмены хотели поучаствовать финансово в его возвращении домой. "Но все произошло быстро, помощь не понадобилась. Насколько я знаю, там сегодня по линии министерства иностранных дел России консул с ним общается. Мы эту информацию доложили в правительство Ярославской области", - подчеркнул Комаров.По его словам, когда Котов вернется в родные места, власти готовы оказать ему любую помощь, включая оперативное восстановление документов, хотя, отметил глава района, основные документы ему восстанавливают сейчас на территории Казахстана для возвращения в Россию.По его словам, для реабилитации могут подойти районный центр социального обслуживания, санатории "Искра" и "Сосновый бор" на территории района."Сейчас мы в любом случае будем выстраивать взаимоотношения с родными. У него и брат и сестра здесь и работают, в том числе, в нашей системе. Поэтому что нужно, мы со своей стороны сделаем", - подчеркнул Комаров.
https://ria.ru/20211117/rabstvo-1759416537.html
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казахстан, ярославская область, здоровье - общество, россия
12:09 17.11.2021
 
В Ярославской области пообещали помочь попавшему в рабство земляку

Ярославские власти помогут в реабилитации и трудоустройстве попавшему в рабство земляку

© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Fotolia / ctpaep
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Администрация Гаврилов-Ямского района Ярославской области, где проживает семья попавшего на 20 лет в рабство в Казахстане Алексея Котова, готова помочь ему в реабилитации и затем в трудоустройстве, заявил РИА Новости глава района Алексей Комаров.
Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана". В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан. В пресс-службе посольства РФ в Казахстане сообщили РИА Новости, что подключились к выяснению деталей истории.
Комаров подтвердил РИА Новости историю, которую родные рассказали уполномоченному по правам человека в регионе. "Ситуация там следующая: молодой человек пошел служить в армию по контракту. Контракт закончился, дальше сообщили, что он был избит после службы и попал в госпиталь. В 2000 году связь прекратилась", - сказал собеседник агентства.
По его словам, когда из соцсетей стало ясно, что Котов жив, местные бизнесмены хотели поучаствовать финансово в его возвращении домой. "Но все произошло быстро, помощь не понадобилась. Насколько я знаю, там сегодня по линии министерства иностранных дел России консул с ним общается. Мы эту информацию доложили в правительство Ярославской области", - подчеркнул Комаров.
По его словам, когда Котов вернется в родные места, власти готовы оказать ему любую помощь, включая оперативное восстановление документов, хотя, отметил глава района, основные документы ему восстанавливают сейчас на территории Казахстана для возвращения в Россию.
Наручники - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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"Безусловно, мы готовы оказать помощь по реабилитации. Я так понимаю, что в любом случае после такого шока и длительного пребывания в неволе должен пройти период реабилитации, нужно привести в порядок здоровье. Мы готовы, в том числе, и через нашу систему медицины и социального обслуживания такую помощь оказать. После реабилитации окажем помощь в трудоустройстве", - сказал Комаров.
По его словам, для реабилитации могут подойти районный центр социального обслуживания, санатории "Искра" и "Сосновый бор" на территории района.
"Сейчас мы в любом случае будем выстраивать взаимоотношения с родными. У него и брат и сестра здесь и работают, в том числе, в нашей системе. Поэтому что нужно, мы со своей стороны сделаем", - подчеркнул Комаров.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 11:09
В Ярославской области нашли семью мужчины, попавшего в рабство в Казахстане
 
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