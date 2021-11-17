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ВТБ Мои Инвестиции запустили новый сервис по работе с опционами
ВТБ Мои Инвестиции запустили новый сервис по работе с опционами - РИА Новости, 17.11.2021
ВТБ Мои Инвестиции запустили новый сервис по работе с опционами
ВТБ Капитал Инвестиции выпустили обновленную версию мобильного приложения "ВТБ Мои Инвестиции" (6+), сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:59
2021-11-17T17:59
втб
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россия
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции выпустили обновленную версию мобильного приложения "ВТБ Мои Инвестиции" (6+), сообщает пресс-служба банка.Теперь пользователям ВТБ Мои Инвестиции доступен новый сервис подбора опционов удобный и тем кто только начал работать с этими инструментами, и тем, кто инвестирует с помощью опционов уже давно. Опционы можно использовать как страховку от риска повышения или снижения цены акций, облигаций и других активов. Либо как ставку на то, что активы вырастут или упадут в цене. Необходимо помнить, что опцион - это сложный инвестиционный инструмент, который несет существенные риски.Кроме того, была обновлена "Витрина", добавлены типы оферт по облигациям и возможность выбора произвольного периода в "Аналитике портфеля". Значительные изменения были внесены в функционал и дизайн "Витрины". Также в "Витрине" обновился дизайн разделов с первичными размещениями, появилась возможность выбора фондов ВТБ по валюте, и добавлен быстрый доступ к актуальному размещению ОФЗ-н. Кроме того, неквалифицированные инвесторы стали видеть все активы, даже если они доступны только квалифицированным инвесторам."Популярность любого мобильного приложения напрямую зависит от востребованности и актуальности сервисов, которое оно предлагает. Поэтому мы всегда большое внимание уделяем просьбам и предложениям наших клиентов. Так, например, новый сервис работы с опционами и возможность выбора произвольного периода для аналитики инвестиционного портфеля были разработаны именно благодаря пожеланиям наших клиентов. Аудитория ВТБ Мои Инвестиции стремительно растет: с начала года количество активных пользователей в день в приложении увеличилось в 1,6 раза, и мы понимаем важность бесперебойного функционирования и надежности всех наших систем. Это наряду со стремлением дать клиентам самый современный и удобный сервис всегда будет нашим приоритетом", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводит пресс-служба.Количество пользователей ВТБ Мои Инвестиции в день составляет порядка 400 тысяч человек. Каждый день в мобильном приложении совершается более 1 миллиона сделок, обороты по которым более 100 миллиарда рублей в день.
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втб, банки, россия
17:59 17.11.2021
 

ВТБ Мои Инвестиции запустили новый сервис по работе с опционами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции выпустили обновленную версию мобильного приложения "ВТБ Мои Инвестиции" (6+), сообщает пресс-служба банка.
Теперь пользователям ВТБ Мои Инвестиции доступен новый сервис подбора опционов удобный и тем кто только начал работать с этими инструментами, и тем, кто инвестирует с помощью опционов уже давно. Опционы можно использовать как страховку от риска повышения или снижения цены акций, облигаций и других активов. Либо как ставку на то, что активы вырастут или упадут в цене. Необходимо помнить, что опцион - это сложный инвестиционный инструмент, который несет существенные риски.
Стенд VTB на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 12:56
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Кроме того, была обновлена "Витрина", добавлены типы оферт по облигациям и возможность выбора произвольного периода в "Аналитике портфеля". Значительные изменения были внесены в функционал и дизайн "Витрины". Также в "Витрине" обновился дизайн разделов с первичными размещениями, появилась возможность выбора фондов ВТБ по валюте, и добавлен быстрый доступ к актуальному размещению ОФЗ-н. Кроме того, неквалифицированные инвесторы стали видеть все активы, даже если они доступны только квалифицированным инвесторам.
"Популярность любого мобильного приложения напрямую зависит от востребованности и актуальности сервисов, которое оно предлагает. Поэтому мы всегда большое внимание уделяем просьбам и предложениям наших клиентов. Так, например, новый сервис работы с опционами и возможность выбора произвольного периода для аналитики инвестиционного портфеля были разработаны именно благодаря пожеланиям наших клиентов. Аудитория ВТБ Мои Инвестиции стремительно растет: с начала года количество активных пользователей в день в приложении увеличилось в 1,6 раза, и мы понимаем важность бесперебойного функционирования и надежности всех наших систем. Это наряду со стремлением дать клиентам самый современный и удобный сервис всегда будет нашим приоритетом", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, слова которого приводит пресс-служба.
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 15:05
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Количество пользователей ВТБ Мои Инвестиции в день составляет порядка 400 тысяч человек. Каждый день в мобильном приложении совершается более 1 миллиона сделок, обороты по которым более 100 миллиарда рублей в день.
 
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