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Врача больницы в Тулуне уволили после конфликта с пациентом
Врача больницы в Тулуне уволили после конфликта с пациентом - РИА Новости, 17.11.2021
Врача больницы в Тулуне уволили после конфликта с пациентом
Конфликт между пациентом и врачом в больнице города Тулуна Иркутской области закончился увольнением доктора и административным наказанием пациента, сообщил мэр... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:33
2021-11-17T16:33
тулун
иркутская область
здоровье - общество
юрий карих
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ИРКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Конфликт между пациентом и врачом в больнице города Тулуна Иркутской области закончился увольнением доктора и административным наказанием пациента, сообщил мэр Юрий Карих.Посетители Тулунской городской больницы, стоя в очереди на прием к врачу ковидного отделения, сняли на видео инцидент между врачом и одним из пациентов. Мужчина обвинил медиков в том, что они начинают работу на час позднее расписания. Он нецензурно выражался и, вероятнее всего, был нетрезв. На его громкие выкрики из кабинета вышла врач, которая в ответ не только использовала нецензурную лексику, но и попыталась побить мужчину. От драки доктора удерживал коллега, а мужчину - другие пациенты.Также в сети появилось еще одно видео, на котором запечатлена та же самая женщина-врач. На этот раз она выставляет из больничного коридора на улицу, где идет дождь, пациентов с кашлем и высокой температурой.В медучреждении после конфликта побывал глава Тулуна Карих. Пообщавшись с медиками и пациентами, он отметил, что в целом пациенты "относятся с пониманием к довольно длительному ожиданию", они осознают, что врачи работают на износ."Конечно, ситуация не должна повторяться. Это недопустимо. Я не защищаю и не обвиняю ни одну сторону. Обе стороны конфликта понесли свою ответственность: врач уволена, пациенту грозит административная ответственность за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и использовании нецензурной лексики", - написал Карих на своей странице в Instagram.На сегодня, по словам главного врача Тулунской городской больницы Елены Гусевской, в медучреждении работают 74 врача из 195 положенных по штатному расписанию.
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тулун, иркутская область, здоровье - общество, юрий карих
16:33 17.11.2021
 
Врача больницы в Тулуне уволили после конфликта с пациентом

Врача больницы Тулуна уволили после конфликта с пациентом

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкМассовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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ИРКУТСК, 17 ноя – РИА Новости. Конфликт между пациентом и врачом в больнице города Тулуна Иркутской области закончился увольнением доктора и административным наказанием пациента, сообщил мэр Юрий Карих.
Посетители Тулунской городской больницы, стоя в очереди на прием к врачу ковидного отделения, сняли на видео инцидент между врачом и одним из пациентов. Мужчина обвинил медиков в том, что они начинают работу на час позднее расписания. Он нецензурно выражался и, вероятнее всего, был нетрезв. На его громкие выкрики из кабинета вышла врач, которая в ответ не только использовала нецензурную лексику, но и попыталась побить мужчину. От драки доктора удерживал коллега, а мужчину - другие пациенты.
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Также в сети появилось еще одно видео, на котором запечатлена та же самая женщина-врач. На этот раз она выставляет из больничного коридора на улицу, где идет дождь, пациентов с кашлем и высокой температурой.
В медучреждении после конфликта побывал глава Тулуна Карих. Пообщавшись с медиками и пациентами, он отметил, что в целом пациенты "относятся с пониманием к довольно длительному ожиданию", они осознают, что врачи работают на износ.
"Конечно, ситуация не должна повторяться. Это недопустимо. Я не защищаю и не обвиняю ни одну сторону. Обе стороны конфликта понесли свою ответственность: врач уволена, пациенту грозит административная ответственность за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии и использовании нецензурной лексики", - написал Карих на своей странице в Instagram.
На сегодня, по словам главного врача Тулунской городской больницы Елены Гусевской, в медучреждении работают 74 врача из 195 положенных по штатному расписанию.
 
ТулунИркутская областьЗдоровье - ОбществоЮрий Карих
 
 
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