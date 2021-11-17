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Этот продукт избавит вас от "вредного" холестерина
Ученые назвали "убийцу плохого холестерина" - РИА Новости, 17.11.2021
Этот продукт избавит вас от "вредного" холестерина
Американские ученые и медики исследовали влияние столового винограда на микробиом кишечника и уровень холестерина. Данные опубликованы в журнале Nutrients. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:50
2021-11-17T21:00
общество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американские ученые и медики исследовали влияние столового винограда на микробиом кишечника и уровень холестерина. Данные опубликованы в журнале Nutrients."Представленные данные помогут в дальнейшем изучать пользу употребления винограда для здоровья", — отметили авторы материала.Испытуемые на протяжении четырех недель придерживались диеты и ежедневно употребляли по 46 граммов виноградного порошка. Специалисты заметили, что это привело к значительному снижению холестерина и желчных кислот в организме, а также благоприятно повлияло на микробиом кишечника и обмен веществ.К примеру, уровень "вредного холестерина" ЛПНП снизился на 5,9 процента, а общее количество желчных кислот, согласно наблюдаемой специалистами тенденции, упало на 40,9 процента.
https://rsport.ria.ru/20210914/dieta-1749999127.html
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общество, диета, ягоды, здоровье - общество, фрукты
16:50 17.11.2021 (обновлено: 21:00 17.11.2021)
 
Ученые назвали "убийцу плохого холестерина"

Американские ученые: виноград улучшает обмен веществ и работу кишечника

© Pixabay / Alicia_HarperЖивот
Живот - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Pixabay / Alicia_Harper
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американские ученые и медики исследовали влияние столового винограда на микробиом кишечника и уровень холестерина. Данные опубликованы в журнале Nutrients.
"Представленные данные помогут в дальнейшем изучать пользу употребления винограда для здоровья", — отметили авторы материала.
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Испытуемые на протяжении четырех недель придерживались диеты и ежедневно употребляли по 46 граммов виноградного порошка. Специалисты заметили, что это привело к значительному снижению холестерина и желчных кислот в организме, а также благоприятно повлияло на микробиом кишечника и обмен веществ.
К примеру, уровень "вредного холестерина" ЛПНП снизился на 5,9 процента, а общее количество желчных кислот, согласно наблюдаемой специалистами тенденции, упало на 40,9 процента.
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