https://ria.ru/20211117/vinograd-1759504614.html

Этот продукт избавит вас от "вредного" холестерина

Ученые назвали "убийцу плохого холестерина" - РИА Новости, 17.11.2021

Этот продукт избавит вас от "вредного" холестерина

Американские ученые и медики исследовали влияние столового винограда на микробиом кишечника и уровень холестерина. Данные опубликованы в журнале Nutrients. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:50

2021-11-17T16:50

2021-11-17T21:00

общество

диета

ягоды

здоровье - общество

фрукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730353089_70:0:1850:1001_1920x0_80_0_0_6320412ec90f6f204537ba32be2b35ff.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Американские ученые и медики исследовали влияние столового винограда на микробиом кишечника и уровень холестерина. Данные опубликованы в журнале Nutrients."Представленные данные помогут в дальнейшем изучать пользу употребления винограда для здоровья", — отметили авторы материала.Испытуемые на протяжении четырех недель придерживались диеты и ежедневно употребляли по 46 граммов виноградного порошка. Специалисты заметили, что это привело к значительному снижению холестерина и желчных кислот в организме, а также благоприятно повлияло на микробиом кишечника и обмен веществ.К примеру, уровень "вредного холестерина" ЛПНП снизился на 5,9 процента, а общее количество желчных кислот, согласно наблюдаемой специалистами тенденции, упало на 40,9 процента.

https://rsport.ria.ru/20210914/dieta-1749999127.html

https://rsport.ria.ru/20210426/izyum-1729897131.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, диета, ягоды, здоровье - общество, фрукты