https://ria.ru/20211117/vecherko-1759454289.html

Валерий Вечорко

Валерий Вечорко - РИА Новости, 17.11.2021

Валерий Вечорко

Я Валерий Вечерко, главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова. После того как в СМИ вышел ролик о важности вакцинации, в котором РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:41

2021-11-17T13:41

2021-11-17T13:41

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Я Валерий Вечерко, главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова. После того как в СМИ вышел ролик о важности вакцинации, в котором я участвовал, ко мне в магазине подошли женщина и мужчина. Честно говоря, для меня это было неожиданно: с одной стороны — приятно, с другой — настороженно. Я ответил утвердительно. У нас состоялся с ними разговор, он занял минут пятнадцать: мне пришлось убеждать эту пару, что вакцинация спасла мир от многих инфекций, в том числе от кори, чумы. Я много использовал слов для убеждения: о нашей повседневной работе, о тяжелых пациентах. В конце разговора я понял, что они приняли решение вакцинироваться после разговора со мной. На этом мы расстались. Я был удовлетворен, наверное, они тоже были счастливы, что поговорили со мной.Для убеждения я часто привожу тот факт, что качество жизни улучшилось, а ее продолжительность увеличилась благодаря совершенствованию медицины. Мы давно не сталкивались с какими-либо эпидемиями, которые бы оказывали такое мощное влияние на все сферы нашей жизни. Как я уже сказал, избавлению от многих инфекционных заболеваний человечество обязано вакцинации. Оспа, холера, чума, полиомиелит — все эти болезни побеждены с помощью прививок. Отрицать это не просто бессмысленно, это безответственно. Будущее страны — это здоровая нация, а ее здоровье зависит от здоровья каждого гражданина.Я сам и моя семья переболели COVID-19, но когда подошел срок — вакцинировались, и ни у кого не возникло вопросов, для чего это нужно делать.Они же видят, что я целыми днями, без выходных и праздников, на работе. Сколько в больнице пациентов, как устает персонал. Старшая дочь выбрала профессию юриста, средняя хочет стать медиком. Они полностью поддерживают и разделяют мое отношение к вопросу вакцинации. К тому же они знают, что такое календарь прививок и что только вакцинация помогла человечеству справиться с инфекционными заболеваниями.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60