Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас
Финансист Касьянов: сейчас складываются благоприятные условия для покупки доллара
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Решив вложить сбережения в покупку валюты, важно определиться с целью инвестиций, диверсифицировать риски и выбрать подходящий момент, рассказал агентству "Прайм" старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка "Ренессанс Кредит" Виктор Касьянов.
"Необходимо в первую очередь обращать внимание на внешние и макроэкономические факторы. Например, когда Центральный банк проводит мягкую монетарную политику, снижая ставки и увеличивая объем выкупа активов, следует ожидать ослабление курса национальной валюты. Если регулятор меняет курс и начинает "ястребиную" политику — валюта демонстрирует обратный тренд. То есть лучший момент для покупки — сигнал регулятора к ужесточению", — подчеркнул Касьянов.
По его словам, сейчас складываются благоприятные условия для покупки доллара: ФРС рано или поздно начнет повышать ставки вслед за остальными центральными банками, чтобы снизить уровень инфляции, это вернет привлекательность доллару. Кроме того, перед покупкой валюты, необходимо следить за новостным фоном, указал эксперт.
"Угроза санкций, политическая неопределенность, снижение мировых цен на экспортируемые товары — все это риски для инвестиций в национальную валюту страны, при этом неважно, речь идет об инвестициях в доллары, евро или рубли. Если при негативных внешних факторах инвестор видит основания для укрепления валюты в будущем, просадка — это отличный повод купить актив по сниженной цене", — заключил Касьянов.