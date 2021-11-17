https://ria.ru/20211117/valyuta-1759384872.html

Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас

Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас - РИА Новости, 17.11.2021

Финансист рассказал, какую валюту стоит купить сейчас

Решив вложить сбережения в покупку валюты, важно определиться с целью инвестиций, диверсифицировать риски и выбрать подходящий момент, рассказал агентству... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T02:15

2021-11-17T02:15

2021-11-17T02:15

экономика

рубль

доллар

центральный банк рф (цб рф)

федеральная резервная система сша

ренессанс кредит

россия

виктор касьянов

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Решив вложить сбережения в покупку валюты, важно определиться с целью инвестиций, диверсифицировать риски и выбрать подходящий момент, рассказал агентству "Прайм" старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка "Ренессанс Кредит" Виктор Касьянов.По его словам, сейчас складываются благоприятные условия для покупки доллара: ФРС рано или поздно начнет повышать ставки вслед за остальными центральными банками, чтобы снизить уровень инфляции, это вернет привлекательность доллару. Кроме того, перед покупкой валюты, необходимо следить за новостным фоном, указал эксперт."Угроза санкций, политическая неопределенность, снижение мировых цен на экспортируемые товары — все это риски для инвестиций в национальную валюту страны, при этом неважно, речь идет об инвестициях в доллары, евро или рубли. Если при негативных внешних факторах инвестор видит основания для укрепления валюты в будущем, просадка — это отличный повод купить актив по сниженной цене", — заключил Касьянов.

https://ria.ru/20211114/inflyatsiya-1758976245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, центральный банк рф (цб рф), федеральная резервная система сша, ренессанс кредит, россия, виктор касьянов