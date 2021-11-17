В России испытывают еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V"
Мурашко: две вакцины по принципу "Спутника V" проходят доклинические исследования
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Две российские вакцины, разработанные с использованием генетических технологий по принципу вакцины "Спутник V", проходят сегодня доклинические испытания, кроме этого, в стране созданы генетические тесты, которые позволяют безинвазивно определять наличие ДНК опухолей в крови человека, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В ходе совещания по развитию генетических технологий у президента РФ Владимира Путина министр рассказал о ряде прорывных решений, которые были приняты в 2020-2021 годах.
"Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. Это касается в первую очередь вакцины "Спутник V" с использованием генетических технологий - уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но, тем не менее, направлены на аналогичный принцип действия", - рассказал Мурашко.
Кроме этого, по его словам, в России были разработаны генетические тесты, которые позволяют "безинвазивно определять наличие ДНК опухолей непосредственно в крови человека". Также в этот период времени "были значимо упрощены требования для внедрения радиофармацевтических препаратов".
"В прошлом году и в этом году мы два препарата уже разработали, они сегодня профинансированы и прошли первые клинические исследования с участием человека", - доложил Мурашко.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Как объяснял директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, данная вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у вируса.