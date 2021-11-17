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https://ria.ru/20211117/vaktsina-1759505841.html
В России испытывают еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V"
В России испытывают еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V" - РИА Новости, 17.11.2021
В России испытывают еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V"
Две российские вакцины, разработанные с использованием генетических технологий по принципу вакцины "Спутник V", проходят сегодня доклинические испытания, кроме... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:55
2021-11-17T16:55
распространение коронавируса
наука
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Две российские вакцины, разработанные с использованием генетических технологий по принципу вакцины "Спутник V", проходят сегодня доклинические испытания, кроме этого, в стране созданы генетические тесты, которые позволяют безинвазивно определять наличие ДНК опухолей в крови человека, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.В ходе совещания по развитию генетических технологий у президента РФ Владимира Путина министр рассказал о ряде прорывных решений, которые были приняты в 2020-2021 годах.Кроме этого, по его словам, в России были разработаны генетические тесты, которые позволяют "безинвазивно определять наличие ДНК опухолей непосредственно в крови человека". Также в этот период времени "были значимо упрощены требования для внедрения радиофармацевтических препаратов"."В прошлом году и в этом году мы два препарата уже разработали, они сегодня профинансированы и прошли первые клинические исследования с участием человека", - доложил Мурашко.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Как объяснял директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, данная вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у вируса.
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наука, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
16:55 17.11.2021
 
В России испытывают еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V"

Мурашко: две вакцины по принципу "Спутника V" проходят доклинические исследования

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Две российские вакцины, разработанные с использованием генетических технологий по принципу вакцины "Спутник V", проходят сегодня доклинические испытания, кроме этого, в стране созданы генетические тесты, которые позволяют безинвазивно определять наличие ДНК опухолей в крови человека, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В ходе совещания по развитию генетических технологий у президента РФ Владимира Путина министр рассказал о ряде прорывных решений, которые были приняты в 2020-2021 годах.
"Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. Это касается в первую очередь вакцины "Спутник V" с использованием генетических технологий - уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но, тем не менее, направлены на аналогичный принцип действия", - рассказал Мурашко.
Кроме этого, по его словам, в России были разработаны генетические тесты, которые позволяют "безинвазивно определять наличие ДНК опухолей непосредственно в крови человека". Также в этот период времени "были значимо упрощены требования для внедрения радиофармацевтических препаратов".
"В прошлом году и в этом году мы два препарата уже разработали, они сегодня профинансированы и прошли первые клинические исследования с участием человека", - доложил Мурашко.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Как объяснял директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, данная вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у вируса.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
 
Распространение коронавирусаНаукаЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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