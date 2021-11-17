https://ria.ru/20211117/vaktsina-1759505841.html

В России испытывают еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V"

В России испытывают еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V" - РИА Новости, 17.11.2021

В России испытывают еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V"

Две российские вакцины, разработанные с использованием генетических технологий по принципу вакцины "Спутник V", проходят сегодня доклинические испытания, кроме... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:55

2021-11-17T16:55

2021-11-17T16:55

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Две российские вакцины, разработанные с использованием генетических технологий по принципу вакцины "Спутник V", проходят сегодня доклинические испытания, кроме этого, в стране созданы генетические тесты, которые позволяют безинвазивно определять наличие ДНК опухолей в крови человека, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.В ходе совещания по развитию генетических технологий у президента РФ Владимира Путина министр рассказал о ряде прорывных решений, которые были приняты в 2020-2021 годах.Кроме этого, по его словам, в России были разработаны генетические тесты, которые позволяют "безинвазивно определять наличие ДНК опухолей непосредственно в крови человека". Также в этот период времени "были значимо упрощены требования для внедрения радиофармацевтических препаратов"."В прошлом году и в этом году мы два препарата уже разработали, они сегодня профинансированы и прошли первые клинические исследования с участием человека", - доложил Мурашко.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Как объяснял директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, данная вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у вируса.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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наука, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"