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Глава МИД Эстонии назвала условия Лукашенко для решения кризиса на границе
Глава МИД Эстонии назвала условия Лукашенко для решения кризиса на границе - РИА Новости, 17.11.2021
Глава МИД Эстонии назвала условия Лукашенко для решения кризиса на границе
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:25
2021-11-17T16:42
в мире
мид эстонии
белоруссия
эстония
польша
александр лукашенко
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на границах ЕС признание его президентом и отмену санкций.Как уточняет портал, речь идет об условии Лукашенко, которое он озвучил Меркель во время телефонного разговора в понедельник. Министр иностранных дел заявила, что важно, чтобы новое расширенное соглашение о санкциях, подготовленное министрами иностранных дел Европейского Союза, оставалось в силе, и в отношении Белоруссии были введены новые санкции."На наш взгляд, важно, чтобы Европейский союз оставался единым и оказывал свое влияние на Белоруссию посредством действий", - сказала Лийметс, добавив, что новые санкции должны быть введены как можно скорее.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
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в мире, мид эстонии, белоруссия, эстония, польша, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:25 17.11.2021 (обновлено: 16:42 17.11.2021)
 
Глава МИД Эстонии назвала условия Лукашенко для решения кризиса на границе

Глава МИД Эстонии Лийметс: Лукашенко требует признания президентом за прекращение кризиса

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на границах ЕС признание его президентом и отмену санкций.
"Он хочет, чтобы санкции были прекращены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать", - приводит агентство Sputnik Беларусь слова Лийметс на вопрос, какие у Лукашенко требования для прекращения ситуации с мигрантами.
Как уточняет портал, речь идет об условии Лукашенко, которое он озвучил Меркель во время телефонного разговора в понедельник. Министр иностранных дел заявила, что важно, чтобы новое расширенное соглашение о санкциях, подготовленное министрами иностранных дел Европейского Союза, оставалось в силе, и в отношении Белоруссии были введены новые санкции.
"На наш взгляд, важно, чтобы Европейский союз оставался единым и оказывал свое влияние на Белоруссию посредством действий", - сказала Лийметс, добавив, что новые санкции должны быть введены как можно скорее.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
Беженцы с Ближнего Востока в лагере нелегальных мигрантов у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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В миреМИД ЭстонииБелоруссияЭстонияПольшаАлександр ЛукашенкоМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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