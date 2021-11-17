https://ria.ru/20211117/uslovie-1759463108.html

Глава МИД Эстонии назвала условия Лукашенко для решения кризиса на границе

Глава МИД Эстонии назвала условия Лукашенко для решения кризиса на границе - РИА Новости, 17.11.2021

Глава МИД Эстонии назвала условия Лукашенко для решения кризиса на границе

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:25

2021-11-17T14:25

2021-11-17T16:42

в мире

мид эстонии

белоруссия

эстония

польша

александр лукашенко

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на границах ЕС признание его президентом и отмену санкций.Как уточняет портал, речь идет об условии Лукашенко, которое он озвучил Меркель во время телефонного разговора в понедельник. Министр иностранных дел заявила, что важно, чтобы новое расширенное соглашение о санкциях, подготовленное министрами иностранных дел Европейского Союза, оставалось в силе, и в отношении Белоруссии были введены новые санкции."На наш взгляд, важно, чтобы Европейский союз оставался единым и оказывал свое влияние на Белоруссию посредством действий", - сказала Лийметс, добавив, что новые санкции должны быть введены как можно скорее.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.

https://ria.ru/20211117/deportatsiya-1759436035.html

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эстония

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в мире, мид эстонии, белоруссия, эстония, польша, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии