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Украинцы в Польше возмутились новым бургером в местном Burger King
Украинцы в Польше возмутились новым бургером в местном Burger King - РИА Новости, 17.11.2021
Украинцы в Польше возмутились новым бургером в местном Burger King
Украинская диаспора Польши возмущена названием нового бургера "Гаудомор" (Goudomor), который продвигает сеть ресторанов быстрого питания Burger King. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:34
2021-11-17T17:06
в мире
украина
польша
burger king (бургер кинг)
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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинская диаспора Польши возмущена названием нового бургера "Гаудомор" (Goudomor), который продвигает сеть ресторанов быстрого питания Burger King.Бургер получил название от сорта сыра "Гауда". Судя по рекламе, в нем "большая булка, двойная говядина, три куска сыра "Гауда", горчица, жареный лук". Утверждается, что попробовать бургер можно только в избранных ресторанах сети.Тем не менее некоторым украинцам показалось, что название "Гаудомор" вызывает ассоциации с "Голодомором". "На мой взгляд, предложенное название более чем неудачное. Оно отвратительное. Оно однозначно связано с голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом", — заявил местным СМИ глава Союза украинцев Польши Мирослав Скурка.По его мнению, тем, кто не имеет представления об истории, название ни о чем не скажет, а тем, кто обладает минимальными знаниями, сразу напомнит об одном из величайших преступлений.Голодомором на Украине называют голод, который в 1932-1933 годах охватил значительную часть Советского Союза. От него пострадали также и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, Центрально-Черноземная область, Казахстан, Западная Сибирь и Южный Урал. Жертвами голода стали от семи до восьми миллионов человек самых разных национальностей: 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.На Украине голод официально считается "геноцидом украинского народа", который устроили центральные власти, чтобы сломить национальное сопротивление. В России же полагают, что такая трактовка носит политизированный и антиисторический характер и у нее нет иной цели, кроме как посеять раздор между народами.
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в мире, украина, польша, burger king (бургер кинг)
16:34 17.11.2021 (обновлено: 17:06 17.11.2021)
 
Украинцы в Польше возмутились новым бургером в местном Burger King

Украинцы в Польше возмутились новым бургером "Гаудомор" в местном Burger King

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип "Burger King"
Логотип Burger King - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинская диаспора Польши возмущена названием нового бургера "Гаудомор" (Goudomor), который продвигает сеть ресторанов быстрого питания Burger King.
Бургер получил название от сорта сыра "Гауда". Судя по рекламе, в нем "большая булка, двойная говядина, три куска сыра "Гауда", горчица, жареный лук". Утверждается, что попробовать бургер можно только в избранных ресторанах сети.
© Фото : Burger King Polska/FacebookРеклама бургера "Гаудомор" польского филиала сети закусочных "Бургер Кинг"
Реклама бургера Гаудомор польского филиала сети закусочных Бургер Кинг - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Burger King Polska/Facebook
Реклама бургера "Гаудомор" польского филиала сети закусочных "Бургер Кинг"
Тем не менее некоторым украинцам показалось, что название "Гаудомор" вызывает ассоциации с "Голодомором".
"На мой взгляд, предложенное название более чем неудачное. Оно отвратительное. Оно однозначно связано с голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом", — заявил местным СМИ глава Союза украинцев Польши Мирослав Скурка.
По его мнению, тем, кто не имеет представления об истории, название ни о чем не скажет, а тем, кто обладает минимальными знаниями, сразу напомнит об одном из величайших преступлений.
Здание посольства Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 27.02.2020
27 февраля 2020, 21:43
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
Голодомором на Украине называют голод, который в 1932-1933 годах охватил значительную часть Советского Союза. От него пострадали также и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, Центрально-Черноземная область, Казахстан, Западная Сибирь и Южный Урал. Жертвами голода стали от семи до восьми миллионов человек самых разных национальностей: 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.
На Украине голод официально считается "геноцидом украинского народа", который устроили центральные власти, чтобы сломить национальное сопротивление. В России же полагают, что такая трактовка носит политизированный и антиисторический характер и у нее нет иной цели, кроме как посеять раздор между народами.
 
В миреУкраинаПольшаBurger King (Бургер Кинг)
 
 
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