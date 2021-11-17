https://ria.ru/20211117/ukraintsy-1759499977.html
Украинцы в Польше возмутились новым бургером в местном Burger King
Украинцы в Польше возмутились новым бургером в местном Burger King - РИА Новости, 17.11.2021
Украинцы в Польше возмутились новым бургером в местном Burger King
Украинская диаспора Польши возмущена названием нового бургера "Гаудомор" (Goudomor), который продвигает сеть ресторанов быстрого питания Burger King. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:34
2021-11-17T16:34
2021-11-17T17:06
в мире
украина
польша
burger king (бургер кинг)
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ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинская диаспора Польши возмущена названием нового бургера "Гаудомор" (Goudomor), который продвигает сеть ресторанов быстрого питания Burger King.Бургер получил название от сорта сыра "Гауда". Судя по рекламе, в нем "большая булка, двойная говядина, три куска сыра "Гауда", горчица, жареный лук". Утверждается, что попробовать бургер можно только в избранных ресторанах сети.Тем не менее некоторым украинцам показалось, что название "Гаудомор" вызывает ассоциации с "Голодомором". "На мой взгляд, предложенное название более чем неудачное. Оно отвратительное. Оно однозначно связано с голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом", — заявил местным СМИ глава Союза украинцев Польши Мирослав Скурка.По его мнению, тем, кто не имеет представления об истории, название ни о чем не скажет, а тем, кто обладает минимальными знаниями, сразу напомнит об одном из величайших преступлений.Голодомором на Украине называют голод, который в 1932-1933 годах охватил значительную часть Советского Союза. От него пострадали также и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, Центрально-Черноземная область, Казахстан, Западная Сибирь и Южный Урал. Жертвами голода стали от семи до восьми миллионов человек самых разных национальностей: 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.На Украине голод официально считается "геноцидом украинского народа", который устроили центральные власти, чтобы сломить национальное сопротивление. В России же полагают, что такая трактовка носит политизированный и антиисторический характер и у нее нет иной цели, кроме как посеять раздор между народами.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, польша, burger king (бургер кинг)
16:34 17.11.2021 (обновлено: 17:06 17.11.2021)
Украинцы в Польше возмутились новым бургером в местном Burger King
Украинцы в Польше возмутились новым бургером "Гаудомор" в местном Burger King
ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости.
Украинская диаспора Польши
возмущена названием нового бургера "Гаудомор" (Goudomor), который продвигает сеть ресторанов быстрого питания Burger King.
Бургер получил название от сорта сыра "Гауда". Судя по рекламе, в нем "большая булка, двойная говядина, три куска сыра "Гауда", горчица, жареный лук". Утверждается, что попробовать бургер можно только в избранных ресторанах сети.
Тем не менее некоторым украинцам показалось, что название "Гаудомор" вызывает ассоциации с "Голодомором".
"На мой взгляд, предложенное название более чем неудачное. Оно отвратительное. Оно однозначно связано с голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом", — заявил местным СМИ глава Союза украинцев Польши Мирослав Скурка.
По его мнению, тем, кто не имеет представления об истории, название ни о чем не скажет, а тем, кто обладает минимальными знаниями, сразу напомнит об одном из величайших преступлений.
Голодомором на Украине называют голод, который в 1932-1933 годах охватил значительную часть Советского Союза. От него пострадали также и Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, Центрально-Черноземная область, Казахстан, Западная Сибирь и Южный Урал. Жертвами голода стали от семи до восьми миллионов человек самых разных национальностей: 3-3,5 миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.
На Украине голод официально считается "геноцидом украинского народа", который устроили центральные власти, чтобы сломить национальное сопротивление. В России же полагают, что такая трактовка носит политизированный и антиисторический характер и у нее нет иной цели, кроме как посеять раздор между народами.