16:25 17.11.2021 (обновлено: 16:40 17.11.2021)
Генпрокурор Украины пригрозила Януковичу пожизненным сроком
Генпрокурор Украины Венедиктова пригрозила Януковичу и его чиновникам пожизненным сроком
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и ряду экс-чиновников грозит пожизненное заключение по делу о событиях "евромайдана" в Киеве, заявила генпрокурор страны Ирина Венедиктова.
Ранее государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела по событиям "евромайдана" в Киеве против Януковича, по которому ему инкриминируют в том числе создание организованной преступной группы (ОПГ). По данным следствия экс-президент и еще девять бывших чиновников якобы совершали "теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей", препятствовали акциям протеста в Киеве, а также превышали власть и служебные полномочия.
5 ноября, 12:32Януковича заподозрили в создании ОПГ
"Самые тяжкие из этих статей предусматривают пожизненное лишение свободы", - заявила Венедиктова на брифинге в среду. По ее словам, все фигуранты этого дела находятся в бегах, большинство в России. Венедиктова сказала, что правоохранители понимают, что в ближайшее время РФ их не выдаст, но Киев будет работать над привлечением их к ответственности.
Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию.
В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".