https://ria.ru/20211117/ukraina-1759497042.html

Генпрокурор Украины пригрозила Януковичу пожизненным сроком

Генпрокурор Украины пригрозила Януковичу пожизненным сроком - РИА Новости, 17.11.2021

Генпрокурор Украины пригрозила Януковичу пожизненным сроком

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и ряду экс-чиновников грозит пожизненное заключение по делу о событиях "евромайдана" в Киеве, заявила генпрокурор... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:25

2021-11-17T16:25

2021-11-17T16:40

в мире

украина

виктор янукович

генеральная прокуратура украины

евромайдан

ирина венедиктова

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КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и ряду экс-чиновников грозит пожизненное заключение по делу о событиях "евромайдана" в Киеве, заявила генпрокурор страны Ирина Венедиктова.Ранее государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела по событиям "евромайдана" в Киеве против Януковича, по которому ему инкриминируют в том числе создание организованной преступной группы (ОПГ). По данным следствия экс-президент и еще девять бывших чиновников якобы совершали "теракты с целью запугивания населения, что привело к тяжким последствиям и гибели людей", препятствовали акциям протеста в Киеве, а также превышали власть и служебные полномочия."Самые тяжкие из этих статей предусматривают пожизненное лишение свободы", - заявила Венедиктова на брифинге в среду. По ее словам, все фигуранты этого дела находятся в бегах, большинство в России. Венедиктова сказала, что правоохранители понимают, что в ближайшее время РФ их не выдаст, но Киев будет работать над привлечением их к ответственности.Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию.В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".

https://ria.ru/20211105/yanukovich-1757791566.html

https://ria.ru/20210819/evromaydan-1746442072.html

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в мире, украина, виктор янукович, генеральная прокуратура украины, евромайдан, ирина венедиктова