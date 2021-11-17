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Эксперт ответил на слова Кулебы о готовности Запада сдерживать Россию
Эксперт ответил на слова Кулебы о готовности Запада сдерживать Россию - РИА Новости, 17.11.2021
Эксперт ответил на слова Кулебы о готовности Запада сдерживать Россию
Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек прокомментировал слова министра иностранных дел Украины о готовности Запада сдерживать РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:55
2021-11-17T15:55
киев
москва
дмитрий песков
министерство обороны украины
министерство обороны сша
джон кирби
руслан бальбек
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек прокомментировал слова министра иностранных дел Украины о готовности Запада сдерживать Россию "от наступления", отметив, что "в случае чего, про обещания забудут".Ранее Кулеба заявил по итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе, что партнеры Киева готовы сдерживать Россию "от наступления" не только словами, но и конкретными действиями."Кулебу как послушаешь, так Запад уже завтра, закатав рукава, побежит разбираться с Россией по поводу Украины. И обещания даны, и договоры чуть ли не кровью подписаны, и уже солдаты НАТО рвут на груди рубаху, чтоб пустили их к российским границам. Но это версия Кулебы", - сказал Бальбек РИА Новости.По его словам, в жизни кардинально наоборот: "Да, пообещали, но в случае чего, как всегда, про обещания забудут".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины". Газета Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.Прогнозы со стороны Киева относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям, звучат с 2014 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/ssha-1759186692.html
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киев, москва, дмитрий песков, министерство обороны украины, министерство обороны сша, джон кирби, руслан бальбек, россия
15:55 17.11.2021
 
Эксперт ответил на слова Кулебы о готовности Запада сдерживать Россию

Руслан Бальбек: Запад готов воевать с Россией - но это в теории

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек прокомментировал слова министра иностранных дел Украины о готовности Запада сдерживать Россию "от наступления", отметив, что "в случае чего, про обещания забудут".
Ранее Кулеба заявил по итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе, что партнеры Киева готовы сдерживать Россию "от наступления" не только словами, но и конкретными действиями.
"Кулебу как послушаешь, так Запад уже завтра, закатав рукава, побежит разбираться с Россией по поводу Украины. И обещания даны, и договоры чуть ли не кровью подписаны, и уже солдаты НАТО рвут на груди рубаху, чтоб пустили их к российским границам. Но это версия Кулебы", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, в жизни кардинально наоборот: "Да, пообещали, но в случае чего, как всегда, про обещания забудут".
"Да, помогают крохами с барского стола; да, готовы воевать с РФ - но это в теории. И уехал из Вашингтона окрыленный обещаниями господин Кулеба, и в интервью украинским СМИ с надрывом в голосе уже рассказал, как Запад приструнит Россию. А на Западе те люди, которые давали Кулебе туманные обещания, наверное, смотрят на него, говорят: "Вроде взрослый человек, а в сказки верит", - заключил Бальбек.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины". Газета Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.
Прогнозы со стороны Киева относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям, звучат с 2014 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 11:39
Кулеба увидел связь между "Северным потоком — 2" и миграционным кризисом
 
КиевМоскваДмитрий ПесковМинистерство обороны УкраиныМинистерство обороны СШАДжон КирбиРуслан БальбекРоссия
 
 
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