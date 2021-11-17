https://ria.ru/20211117/ukraina-1759467740.html
В Раде заявили об открытом противостоянии Ахметова с Зеленским
В Раде заявили об открытом противостоянии Ахметова с Зеленским - РИА Новости, 17.11.2021
В Раде заявили об открытом противостоянии Ахметова с Зеленским
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что самый богатый украинец, бизнесмен Ринат Ахметов перешел в... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:44
2021-11-17T14:44
2021-11-17T14:48
в мире
украина
ринат ахметов
владимир зеленский
верховная рада украины
партия "слуга народа"
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КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что самый богатый украинец, бизнесмен Ринат Ахметов перешел в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским, по его словам, организовывая протесты, Ахметов хочет реализовать сценарий смены власти на Украине и спастись от "деолигархизации".Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Шестого октября закон был опубликован в официальной прессе. Президент Украины Владимир Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения."Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, куплены политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений. Для того, чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу, и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу, чем хуже, тем лучше", - написал Чернев на своей странице в Facebook в среду.По его словам, Ахметов прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался, однако с новой властью договориться у него не получилось."Поэтому одной рукой работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят с помощью своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит и, не исключено, призывать людей выходить на улицы и спровоцировать протесты. Но все это уже не способно остановить деолигархизацию", - считает Чернев.Бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 11,5 миллиарда долларов, вновь возглавил рейтинг самых богатых украинцев по версии украинского журнала "Новое время". Ахметов является основателем ДТЭК — самого крупного частного энергохолдинга Украины. Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют теплоэнергию и электроэнергию потребителям, а также оказывают энергосервисные услуги.
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html
https://ria.ru/20210524/zelenskiy-1733317402.html
https://ria.ru/20211105/ukraina-1757788386.html
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в мире, украина, ринат ахметов, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа"
14:44 17.11.2021 (обновлено: 14:48 17.11.2021)
В Раде заявили об открытом противостоянии Ахметова с Зеленским
Депутат от "Слуги народа" Чернев: Ахметов перешел в открытое противостояние с Зеленским
КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости.
Депутат Верховной рады
Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что самый богатый украинец, бизнесмен Ринат Ахметов
перешел в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским
, по его словам, организовывая протесты, Ахметов хочет реализовать сценарий смены власти на Украине
и спастись от "деолигархизации".
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Шестого октября закон был опубликован в официальной прессе. Президент Украины Владимир Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения.
"Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, куплены политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений. Для того, чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу, и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу, чем хуже, тем лучше", - написал Чернев на своей странице в Facebook в среду.
По его словам, Ахметов прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался, однако с новой властью договориться у него не получилось.
"Поэтому одной рукой работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят с помощью своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит и, не исключено, призывать людей выходить на улицы и спровоцировать протесты. Но все это уже не способно остановить деолигархизацию", - считает Чернев.
Бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 11,5 миллиарда долларов, вновь возглавил рейтинг самых богатых украинцев по версии украинского журнала "Новое время". Ахметов является основателем ДТЭК
— самого крупного частного энергохолдинга Украины. Предприятия ДТЭК ведут добычу угля и природного газа, производят электроэнергию на станциях тепловой и возобновляемой энергетики, поставляют теплоэнергию и электроэнергию потребителям, а также оказывают энергосервисные услуги.