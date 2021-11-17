https://ria.ru/20211117/ukraina-1759450541.html

На Украине заявили о готовности Запада сдерживать Россию "от наступления"

На Украине заявили о готовности Запада сдерживать Россию "от наступления" - РИА Новости, 17.11.2021

На Украине заявили о готовности Запада сдерживать Россию "от наступления"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил по итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе, что партнеры Киева готовы сдерживать Россию "от... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:24

2021-11-17T13:24

2021-11-17T13:24

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КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил по итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе, что партнеры Киева готовы сдерживать Россию "от наступления" не только словами, но и конкретными действиями.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины". Газета Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России."Я был в Вашингтоне, вчера вернулся из Брюсселя, мы достигли главного – первое, мы мобилизовали международную поддержку... И второе, в отличии от весны, когда только словами ограничивались партнеры, сейчас они уже отрабатывают конкретные действия и шаги в поддержку Украины и против РФ, которые они будут делать, чтобы сдерживать РФ от наступления… Заявления - это хорошо, но рецепт успеха - это заявления, санкции и военная поддержка Украины", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1".Он считает, что размещение российских войск у украинской границы было "не просто попыткой запугать Украину". "Потому что сейчас у руководства РФ все сценарии на столе и когда весной они разворачивали всю эту военную инфраструктуру вдоль нашей границы, то это не была какая-то случайность или попытка нас запугать. Это было конкретное укрепление стратегических позиций ВС РФ вдоль украинской границы. Мы должны максимально серьезно к этому относится, но паниковать не надо. Все работают", - сказал министр.Кулеба также заявил, что совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии по итогам трехсторонних переговоров было "жестким и четким по отношению к РФ".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Прогнозы со стороны Киева относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям, звучат с 2014 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20211117/britantsy-1759435822.html

https://ria.ru/20211117/ukraina-1759312382.html

https://ria.ru/20211117/potok-1759391810.html

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