https://ria.ru/20211117/ukraina-1759330861.html

"А если Москва откажет?" Кто срывает отопительный сезон на Украине

"А если Москва откажет?" Кто срывает отопительный сезон на Украине - РИА Новости, 17.11.2021

"А если Москва откажет?" Кто срывает отопительный сезон на Украине

Накануне зимы на Украине дефицит угля — Россия прекратила поставки. Киев говорит о "политической мести", в Москве отвечают: это вы разорвали экономические... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:00

2021-11-17T08:00

2021-11-17T08:08

экономика

украина

киев

словакия

виталий кличко

евросоюз

петр порошенко

арсен аваков

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Накануне зимы на Украине дефицит угля — Россия прекратила поставки. Киев говорит о "политической мести", в Москве отвечают: это вы разорвали экономические связи. Закрываются школы и детские сады — нечем отапливать. В причинах энергокризиса разбиралось РИА Новости.Выдумки олигархов"Газа нет, угля нет. Ноябрь теплый, а мы просим аварийную помощь у Белоруссии и России: дайте нам электроэнергию. А если Владимир Владимирович откажет? Или даст, а потом выключит? Мы к этому шли, товарищи? Это полный идиотизм", — возмущался в эфире телеканала "Украина 24" Арсен Аваков.Бывший глава МВД давно не выступал на публике, но сейчас не выдержал. В срыве отопительного сезона он обвинил власти. По его мнению, Зеленский гонится за рейтингами, а о насущных проблемах забывает.Досталось президенту и от олигархов. Ринат Ахметов — владелец почти всех угольных ТЭС на Украине — подтвердил: энергоресурсов не хватает. Сейчас на складах около 600 тысяч тонн угля, хотя в отопительный сезон норма — два миллиона.Компенсировать недостаток за счет газа не получится. Киев покупает голубое топливо на спотовом рынке, а там цена не снижается. Прямого контракта на российское сырье нет, реверс через Словакию тоже недешев.ГЭС и АЭС и так работают на полную мощность. Донбасс — традиционный поставщик угля для местных ТЭС — под украинскими санкциями.Школы, детские сады, бюджетные учреждения на карантине. Но не только из-за коронавируса. Коммунальщики не знают, как их отапливать. Власти обещают помочь, однако дальше слов дело не идет.На Украине "есть необходимое количество" энергоресурсов, успокаивал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Каждый год осенью крупный бизнес начинает игру под названием "искусственный дефицит". Разгоняются новости о нехватке угля, газа, и спрос растет. Цена увеличивается, а платим мы с вами", — отреагировал Зеленский.Региональные чиновники не столь безмятежны. Им каждый день приходится объясняться с местными жителями. Люди требуют открыть детские сады и школы, выходят на пикеты возле городских администраций.Подлил масла в огонь и мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, власти могут "пойти на веерные отключения электроэнергии". Услуги ЖКХ и продукты подорожают.Уголь по квотамДо самого последнего времени Москва, несмотря ни на что, исправно снабжала украинские ТЭС твердым топливом. Киев вводил санкции против "страны-агрессора", но ослаблял их перед отопительным сезоном. Чтобы не зависеть от этих колебаний, с 2019-го уголь вывозят по квотам Минэкономики России. С ноября поставки антрацита прекратились.В российском ведомстве это объяснили "ростом внутренних потребностей". Коксующийся уголь, используемый в промышленности, Киев по-прежнему получает. "Россия остается основным поставщиком угля на промышленные и энергетические предприятия Украины", — отметили в Минэкономики.В Киеве же говорят о политической мести. Оппозиция призвала Зеленского вступить в переговоры с ДНР и ЛНР, где сосредоточены большие залежи угля. Луганск и Донецк согласны продавать твердое топливо. Этот вопрос уже обсуждали с официальным представителем украинских властей."Киев был заинтересован в поставках электроэнергии и угля по-тихому", — рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник. Но это возможно лишь после прекращения обстрелов территории республик.Шмыгаль сообщил о контрактах с Польшей, США и ЮАР. В ноябре украинские шахты планируют добыть 1,5 миллиона тонн угля. "Страна готова к отопительному сезону", — заверил премьер.Он напомнил о деле Виктора Медведчука, обвиняемого в незаконных закупках угля в ДНР и ЛНР после 2014-го. О "серых схемах" знал и экс-президент Петр Порошенко. Это приравнивается к госизмене. На такую авантюру нынешние власти не пошли бы, подчеркнул глава кабмина.Основные импортеры российского угля на Украине — частная энергетическая компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова и государственная "Центрэнерго". Поставки шли из Кемеровской и Ростовской областей.Этот ресурс всегда считался самым доступным. Киев вводил то высокие пошлины, то санкции. Пандемия затормозила в 2020-м промышленное производство, и цены на коксующийся угол упали со 150 до 100 долларов за тонну.В 2021-м Россия отправила на Украину около 6,5 миллиона тонн угля. Еще около двух миллионов реэкспортировали через Белоруссию. В конце 2020 года твердое топливо подорожало. В "Центрэнерго" забили тревогу: для отопительного сезона запасов не хватает. Но вместо дополнительных закупок власти решили с этой зимы разорвать энергетические связи с Россией и Белоруссией.Стремительный рост цен на энергоресурсы этому помешал. Киев попросил Минск возобновить поставки.Непатриотичная энергетика"На Украине считают неполиткорректным заключать контракты с Россией и Белоруссией. Обращаться к соседям можно лишь в экстренных ситуациях, что обходится втридорога, потому что экспортеры заранее не планировали поставки. Украину это устраивает. Там готовы переплачивать, лишь бы избежать обвинений в непатриотизме", — объясняет заведующий сектором экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев.Цены на уголь растут с июня. Китай, Евросоюз закупали намного больше. Украина сидела сложа руки."Россия заключает контракты, оговаривая объемы и стоимость. Если этого нет, уголь получить сложнее. Тем более в разгар отопительного сезона. Поставки уже расписаны. Киев пытается закупить хоть что-то с колес", — добавляет Кондратьев.Выход Украины из единой энергосистемы с Россией, Белоруссией и Молдавией на фоне роста цен на энергоресурсы крайне неразумен, полагает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России."Киев развивает автономную энергосистему. На 2023-й запланирована ее синхронизация с ЕС. Но присоединение к европейским линиям электропередач выгодно, если Украина станет экспортером. Импорт из ЕС обойдется дороже, чем из России и Белоруссии", — говорит Юшков.Единое энергокольцо обеспечивает переток электричества между странами. Если в приграничном районе происходит блэкаут, ток идет по ЛЭС соседей. После выхода Киева эта система не будет работать, уточняет собеседник. Украинским потребителям опять придется переплачивать.

https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html

https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, киев, словакия, виталий кличко, евросоюз, петр порошенко, арсен аваков, дтэк, фонд национальной энергетической безопасности, жкх, россия