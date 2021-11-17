https://ria.ru/20211117/ukaz-1759493147.html

В ФРГ заявили о противоречии указа Путина по Донбассу Минским соглашениям

В ФРГ заявили о противоречии указа Путина по Донбассу Минским соглашениям - РИА Новости, 17.11.2021

В ФРГ заявили о противоречии указа Путина по Донбассу Минским соглашениям

Указ российских властей о поддержке жителей Донбасса противоречит минским договоренностям, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T16:15

2021-11-17T16:15

2021-11-17T16:16

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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Указ российских властей о поддержке жителей Донбасса противоречит минским договоренностям, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста. Власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест."Указ, подписанный 15 ноября, в соответствии с которым облегчается ввоз товаров из контролируемых сепаратистами областей в Россию и эти товары приравниваются в госзакупках к российским, прямо противоречит духу и букве минских договоренностей и способствует дальнейшему расколу Донбасса", - заявил Бургер, отвечая на соответствущий вопрос.В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной украинским силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.

https://ria.ru/20211116/ukaz-1759349193.html

https://ria.ru/20211116/donbass-1759258086.html

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в мире, украина, владимир путин, мид германии, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, кристофер бургер, россия