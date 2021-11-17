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Китай еще долго будет нуждаться в угле из других стран, заявил эксперт
Китай еще долго будет нуждаться в угле из других стран, заявил эксперт - РИА Новости, 17.11.2021
Китай еще долго будет нуждаться в угле из других стран, заявил эксперт
Китай еще долго будет сохранять за собой статус крупного мирового потребителя и импортера угля, у России хорошие перспективы на угольном рынке КНР, считает... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:49
2021-11-17T17:49
экономика
оон
азия
москва
снг
си цзиньпин
россия
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Китай еще долго будет сохранять за собой статус крупного мирового потребителя и импортера угля, у России хорошие перспективы на угольном рынке КНР, считает китайский аналитик угольной индустрии Ма Баоцзя.В понедельник Государственное статистическое бюро КНР сообщило, что в октябре Китай импортировал 26,94 миллиона тонн угля, что на 96,2% больше, чем в октябре прошлого года, а с начала года показатель составил 257,34 миллиона тонн, рост в годовом выражении на 1,9%. В то же время Китай в октябре нарастил добычу угля на 4% в годовом выражении в рамках продолжающихся усилий по урегулированию энергетического кризиса в ряде регионов страны, всего за октябрь в стране добыли 360 миллионов тонн угля. По данным Государственного комитета по развитию и реформам КНР, с 1 по 5 ноября среднесуточная добыча угля в стране достигла 11,66 миллиона тонн, что на 1,2 миллиона тонн больше, чем в конце сентября.Ма Баоцзя заявил в беседе с РИА Новости, что Китай был вынужден нарастить добычу угля в связи с дополнительной потребностью в электроэнергии в зимне-весенний период. Несколько провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, с середины сентября столкнулись с перебоями в электроснабжении и отоплении, возникшими в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ.Перебои в электроснабжении произошли на фоне усилий властей, направленных на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, сокращения использования угля и стремления развивать зеленую экономику. Председатель КНР Си Цзиньпин на конференции ООН по изменению климата COP26 в начале ноября подтвердил "строгую приверженность пути зеленого и низкоуглеродного развития"."Учитывая глобальный запрос на углеродную нейтральность, Китай сокращает производство угля внутри страны. При этом производственная деятельность в стране продолжает наращиваться, соответственно, спрос на электроэнергию увеличивается. Это и привело к дефициту угля в Китае, который мы наблюдали в последнее время. В долгосрочной перспективе Китай по-прежнему останется крупным мировым потребителем угля и еще долго будет нуждаться в поставках угля из соседних стран", - считает Ма Баоцзя.После того, как Китай фактически лишился своего главного поставщика угля, Австралии, в результате усиления напряженности в отношениях между странами, Пекин был вынужден наращивать поставки из других стран. По словам Ма Баоцзя, у России есть "хорошие перспективы на китайском угольном рынке". В 2020 году доля российского угля в Китае составила 13%, при этом показатель продолжает расти.Исполнительный директор Российско-Китайского делового совета Евгений Маркин в ходе Международной конференции ведущих предприятий угольной промышленности России и СНГ, проходившей в Москве 16-17 ноября, заявил, что Россия готова "закрыть" угольную часть энергобезопасности в Китае."Сейчас идет энергетический кризис как в Европе, так и в Азии. И Россия как стратегический партнер и друг Китая помогает решить вопрос обеспечения страны энергоресурсами", - отметил он."Россия готова "закрыть" угольную часть энергобезопасности в Китае, но, во-первых, цена должна соответствовать рынку, во-вторых, необходимо заключать долгосрочные контракты, как 30-летний контракт по нефти. При наличии длинного контракта по углю, мы сможем вкладывать деньги в развитие инфраструктуры", - подчеркнул Маркин.
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экономика, оон, азия, москва, снг, си цзиньпин, россия
17:49 17.11.2021
 
Китай еще долго будет нуждаться в угле из других стран, заявил эксперт

Ма Баоцзя: у России хорошие перспективы на китайском угольном рынке

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции "Панагия"
Вагоны с углем в приемочном пункте угля сортировочной станции Панагия - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕКИН, 17 ноя - РИА Новости. Китай еще долго будет сохранять за собой статус крупного мирового потребителя и импортера угля, у России хорошие перспективы на угольном рынке КНР, считает китайский аналитик угольной индустрии Ма Баоцзя.
В понедельник Государственное статистическое бюро КНР сообщило, что в октябре Китай импортировал 26,94 миллиона тонн угля, что на 96,2% больше, чем в октябре прошлого года, а с начала года показатель составил 257,34 миллиона тонн, рост в годовом выражении на 1,9%. В то же время Китай в октябре нарастил добычу угля на 4% в годовом выражении в рамках продолжающихся усилий по урегулированию энергетического кризиса в ряде регионов страны, всего за октябрь в стране добыли 360 миллионов тонн угля. По данным Государственного комитета по развитию и реформам КНР, с 1 по 5 ноября среднесуточная добыча угля в стране достигла 11,66 миллиона тонн, что на 1,2 миллиона тонн больше, чем в конце сентября.
Ма Баоцзя заявил в беседе с РИА Новости, что Китай был вынужден нарастить добычу угля в связи с дополнительной потребностью в электроэнергии в зимне-весенний период. Несколько провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, с середины сентября столкнулись с перебоями в электроснабжении и отоплении, возникшими в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ.
Перебои в электроснабжении произошли на фоне усилий властей, направленных на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, сокращения использования угля и стремления развивать зеленую экономику. Председатель КНР Си Цзиньпин на конференции ООН по изменению климата COP26 в начале ноября подтвердил "строгую приверженность пути зеленого и низкоуглеродного развития".
"Учитывая глобальный запрос на углеродную нейтральность, Китай сокращает производство угля внутри страны. При этом производственная деятельность в стране продолжает наращиваться, соответственно, спрос на электроэнергию увеличивается. Это и привело к дефициту угля в Китае, который мы наблюдали в последнее время. В долгосрочной перспективе Китай по-прежнему останется крупным мировым потребителем угля и еще долго будет нуждаться в поставках угля из соседних стран", - считает Ма Баоцзя.
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После того, как Китай фактически лишился своего главного поставщика угля, Австралии, в результате усиления напряженности в отношениях между странами, Пекин был вынужден наращивать поставки из других стран. По словам Ма Баоцзя, у России есть "хорошие перспективы на китайском угольном рынке". В 2020 году доля российского угля в Китае составила 13%, при этом показатель продолжает расти.
Исполнительный директор Российско-Китайского делового совета Евгений Маркин в ходе Международной конференции ведущих предприятий угольной промышленности России и СНГ, проходившей в Москве 16-17 ноября, заявил, что Россия готова "закрыть" угольную часть энергобезопасности в Китае.
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"Россия готова "закрыть" угольную часть энергобезопасности в Китае, но, во-первых, цена должна соответствовать рынку, во-вторых, необходимо заключать долгосрочные контракты, как 30-летний контракт по нефти. При наличии длинного контракта по углю, мы сможем вкладывать деньги в развитие инфраструктуры", - подчеркнул Маркин.
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