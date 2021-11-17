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Краснодарский край
https://ria.ru/20211117/uganda-1759542841.html
Кубань нарастит экспорт товаров в Уганду
Кубань нарастит экспорт товаров в Уганду - РИА Новости, 17.11.2021
Кубань нарастит экспорт товаров в Уганду
Краснодарский край намерен наращивать экспорт несырьевых неэнергетических товаров в Уганду, сообщает администрация региона. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:02
2021-11-17T20:03
экономика
в мире
краснодарский край
уганда
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости. Краснодарский край намерен наращивать экспорт несырьевых неэнергетических товаров в Уганду, сообщает администрация региона.Замглавы края Александр Руппель заявил, что вектор на увеличение товарооборота и развития сотрудничества между Угандой и регионами России был проложен в 2019 году в Сочи в рамках саммита "Россия-Африка", когда прошла встреча руководителей двух государств."Мы уже видим первые результаты. В 2020 году внешнеторговый оборот между Краснодарским краем и Угандой увеличился практически в 1,5 раза и составил 18,5 миллиона долларов США. И мы видим значительный потенциал для наращивания несырьевого неэнергетического экспорта кубанских производителей", - приводятся в сообщении слова Руппеля.Уточняется, что об этом шла речь на встрече замгубернатора и посла Уганды в РФ Джонсона Агара Олва.По данным администрации края, сейчас большую долю товарооборота края с Угандой составляет экспорт. Четыре краевых предприятия поставляют свою продукцию на рынок Уганды – это пшеница и зерновые культуры, вино и виноматериал, приборы и аппаратура.Джонсон Агара Олва сообщил, что Уганда со своей стороны заинтересована в увеличении торгового оборота. "Уверен, после нашего визита в Краснодарский край объем торговли увеличится не только в зерновых и виноматериалах, но и в новых сферах. В рамках программы мы планируем посетить несколько предприятий региона. Предлагаем организовать ряд двусторонних бизнес-поездок для налаживания более тесных отношений между представителями бизнеса", – приводятся в сообщении слова дипломата.Вице-губернатор поручил департаменту инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства проработать вопрос. "Необходимо определить ниши, которые интересны Краснодарскому краю и нашим иностранным партнерам в плане экспорта и импорта, и исходя из этого предусмотреть предметные бизнес-миссии", - заключил Руппель.
https://ria.ru/20211117/kuban-1759515628.html
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экономика, в мире, краснодарский край, уганда, россия
20:02 17.11.2021 (обновлено: 20:03 17.11.2021)
 
Кубань нарастит экспорт товаров в Уганду

Замглавы Краснодарского края Руппель: Кубань нарастит экспорт несырьевых товаров в Уганду

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости. Краснодарский край намерен наращивать экспорт несырьевых неэнергетических товаров в Уганду, сообщает администрация региона.
Замглавы края Александр Руппель заявил, что вектор на увеличение товарооборота и развития сотрудничества между Угандой и регионами России был проложен в 2019 году в Сочи в рамках саммита "Россия-Африка", когда прошла встреча руководителей двух государств.
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"Мы уже видим первые результаты. В 2020 году внешнеторговый оборот между Краснодарским краем и Угандой увеличился практически в 1,5 раза и составил 18,5 миллиона долларов США. И мы видим значительный потенциал для наращивания несырьевого неэнергетического экспорта кубанских производителей", - приводятся в сообщении слова Руппеля.
Уточняется, что об этом шла речь на встрече замгубернатора и посла Уганды в РФ Джонсона Агара Олва.
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По данным администрации края, сейчас большую долю товарооборота края с Угандой составляет экспорт. Четыре краевых предприятия поставляют свою продукцию на рынок Уганды – это пшеница и зерновые культуры, вино и виноматериал, приборы и аппаратура.
Джонсон Агара Олва сообщил, что Уганда со своей стороны заинтересована в увеличении торгового оборота. "Уверен, после нашего визита в Краснодарский край объем торговли увеличится не только в зерновых и виноматериалах, но и в новых сферах. В рамках программы мы планируем посетить несколько предприятий региона. Предлагаем организовать ряд двусторонних бизнес-поездок для налаживания более тесных отношений между представителями бизнеса", – приводятся в сообщении слова дипломата.
Вице-губернатор поручил департаменту инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства проработать вопрос. "Необходимо определить ниши, которые интересны Краснодарскому краю и нашим иностранным партнерам в плане экспорта и импорта, и исходя из этого предусмотреть предметные бизнес-миссии", - заключил Руппель.
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