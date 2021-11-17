https://ria.ru/20211117/ufa-1759543620.html

В Уфе прохожий спас девочку, тонувшую в озере

В Уфе прохожий спас девочку, тонувшую в озере - РИА Новости, 17.11.2021

В Уфе прохожий спас девочку, тонувшую в озере

Житель Уфы бросился на помощь семилетней девочке, провалившейся под лед в парке в центре города, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T20:11

2021-11-17T20:11

2021-11-17T20:44

хорошие новости

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 17 ноя — РИА Новости. Житель Уфы бросился на помощь семилетней девочке, провалившейся под лед в парке в центре города, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.Несовершеннолетняя в среду вечером гуляла по замерзшему озеру Солдатское в 20 метрах от берега, но лед треснул и она оказалась в воде. "Ее спас очевидец — Денис Наумчик 1980 года рождения", — рассказали в ведомстве.Увидев, что ребенок упал в озеро, мужчина побежал к нему и сам провалился, но смог доплыть и вытащить на берег. Девочка была в парке одна, без присмотра. Ее передали врачам. В Instagram регионального МЧС опубликовали рассказ Наумчика. По его словам, он гулял в парке с женой и детьми, когда услышал крики женщины. "Мы увидели, что ребенок бултыхается в воде и пытается выбраться. Самое первое, что пришло в голову, это то, что если уйдет под воду, будет трудно найти, поэтому сразу побежал к ней. Пробежал метров десять по льду, потом лег на лед, думал, проползу до нее, но провалился. Озеро оказалось глубоким, я доплыл до нее, пытался выкинуть ее на лед, но лед тонкий, ломался, пришлось с ней плыть до берега", — сообщил он. По словам мужчины, его супруга забрала девочку домой "в ванну горячую". В ведомстве не исключили, что наградят уфимца.

https://ria.ru/20210126/spasenie-1594578564.html

https://ria.ru/20200622/1573302999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия