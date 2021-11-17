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Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские военные провели учения у границы с Крымом - РИА Новости, 17.11.2021
Украинские военные провели учения у границы с Крымом
Украинские военные провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи границы с Крымом, сообщила в среду пресс-служба командования объединенных сил ВС... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:10
2021-11-17T10:10
в мире
украина
республика крым
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи границы с Крымом, сообщила в среду пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины."На одном из полигонов боевой подготовки, у административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации. В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По данным пресс-службы, по легенде учений передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны. Военные успешно выполнили боевую задачу и отвергли силы условного противника.Согласно сообщению, главной целью учений было то, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Как отмечается, военные с поставленными задачами справились.
https://ria.ru/20211113/ucheniya-1758913816.html
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в мире, украина, республика крым, вооруженные силы украины
10:10 17.11.2021
 
Украинские военные провели учения у границы с Крымом

Украинские военные провели учения с боевой стрельбой на полигоне у границы с Крымом

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Vitali Komar
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КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи границы с Крымом, сообщила в среду пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.
"На одном из полигонов боевой подготовки, у административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации. В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
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По данным пресс-службы, по легенде учений передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны. Военные успешно выполнили боевую задачу и отвергли силы условного противника.
Согласно сообщению, главной целью учений было то, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Как отмечается, военные с поставленными задачами справились.
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