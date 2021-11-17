https://ria.ru/20211117/ucheniya-1759406121.html

Украинские военные провели учения у границы с Крымом

Украинские военные провели учения у границы с Крымом - РИА Новости, 17.11.2021

Украинские военные провели учения у границы с Крымом

Украинские военные провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи границы с Крымом, сообщила в среду пресс-служба командования объединенных сил ВС... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T10:10

2021-11-17T10:10

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КИЕВ, 17 ноя - РИА Новости. Украинские военные провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи границы с Крымом, сообщила в среду пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины."На одном из полигонов боевой подготовки, у административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации. В учениях был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.По данным пресс-службы, по легенде учений передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны. Военные успешно выполнили боевую задачу и отвергли силы условного противника.Согласно сообщению, главной целью учений было то, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Как отмечается, военные с поставленными задачами справились.

https://ria.ru/20211113/ucheniya-1758913816.html

https://ria.ru/20211112/ispytaniya-1758676478.html

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в мире, украина, республика крым, вооруженные силы украины