https://ria.ru/20211117/ty-1759515912.html

Телеведущая опозорилась в эфире из-за английского языка

Телеведущая попала в глупую ситуацию из-за английского языка - РИА Новости, 17.11.2021

Телеведущая опозорилась в эфире из-за английского языка

Ведущая политического шоу на телеканале Fox News Лора Ингрэм не смогла понять, о чем говорит ее собеседник консерватор Реймонд Арройо, из-за чего между ними... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:34

2021-11-17T17:34

2021-11-17T17:58

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ведущая политического шоу на телеканале Fox News Лора Ингрэм не смогла понять, о чем говорит ее собеседник консерватор Реймонд Арройо, из-за чего между ними состоялся комичный диалог. Отрывок передачи с ошибкой Ингрэм быстро набрал популярность в Сети.Обсуждая в эфире тему вакцинации, Арройо упомянул шоу от стриминговой платформы Netflix "Ты" и добавил, что в нем речь шла о прививках от кори."Лора, я тут смотрел эпизод с тобой, где было про корь", — произнес гость.Ингрэм решила, что собеседник указал на нее и речь идет про ее собственное шоу, и стала утверждать, что она ничего не снимала про корь."Ладно, проехали. Мне не дано это тебе объяснить", — сказал после минуты спора спикер.Комментаторы в социальных сетях высмеяли ведущую."Это самая позорная шутка из всех, что я слышал", — написал один из пользователей."Какая глупость", — согласились в комментариях."Кажется, в их диалоге был момент, когда мужчина мог уточнить, что он имеет в виду, но он этого не сделал и просто выставил ведущую в плохом свете", — заключили в Twitter.Впрочем, были и те, кто не поверил в происходящее. В интернете распространилось мнение, что весь этот шуточный разговор был заранее спланирован и прописан в сценарии.

https://ria.ru/20210703/futbolka-1739713895.html

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в мире, общество, сша, netflix