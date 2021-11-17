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Телеведущая опозорилась в эфире из-за английского языка
Телеведущая попала в глупую ситуацию из-за английского языка - РИА Новости, 17.11.2021
Телеведущая опозорилась в эфире из-за английского языка
Ведущая политического шоу на телеканале Fox News Лора Ингрэм не смогла понять, о чем говорит ее собеседник консерватор Реймонд Арройо, из-за чего между ними... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:34
2021-11-17T17:34
2021-11-17T17:58
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ведущая политического шоу на телеканале Fox News Лора Ингрэм не смогла понять, о чем говорит ее собеседник консерватор Реймонд Арройо, из-за чего между ними состоялся комичный диалог. Отрывок передачи с ошибкой Ингрэм быстро набрал популярность в Сети.Обсуждая в эфире тему вакцинации, Арройо упомянул шоу от стриминговой платформы Netflix "Ты" и добавил, что в нем речь шла о прививках от кори."Лора, я тут смотрел эпизод с тобой, где было про корь", — произнес гость.Ингрэм решила, что собеседник указал на нее и речь идет про ее собственное шоу, и стала утверждать, что она ничего не снимала про корь."Ладно, проехали. Мне не дано это тебе объяснить", — сказал после минуты спора спикер.Комментаторы в социальных сетях высмеяли ведущую."Это самая позорная шутка из всех, что я слышал", — написал один из пользователей."Какая глупость", — согласились в комментариях."Кажется, в их диалоге был момент, когда мужчина мог уточнить, что он имеет в виду, но он этого не сделал и просто выставил ведущую в плохом свете", — заключили в Twitter.Впрочем, были и те, кто не поверил в происходящее. В интернете распространилось мнение, что весь этот шуточный разговор был заранее спланирован и прописан в сценарии.
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РИА Новости
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в мире, общество, сша, netflix
17:34 17.11.2021 (обновлено: 17:58 17.11.2021)
Телеведущая попала в глупую ситуацию из-за английского языка
Ведущая Fox News Ингрэм попала в глупую ситуацию, не понимая, что говорит ей собеседник
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Ведущая политического шоу на телеканале Fox News
Лора Ингрэм не смогла понять, о чем говорит ее собеседник консерватор Реймонд Арройо, из-за чего между ними состоялся комичный диалог. Отрывок передачи с ошибкой Ингрэм быстро набрал популярность в Сети.
Обсуждая в эфире тему вакцинации, Арройо упомянул шоу от стриминговой платформы Netflix
"Ты" и добавил, что в нем речь шла о прививках от кори.
"Лора, я тут смотрел эпизод с тобой, где было про корь", — произнес гость.
Ингрэм решила, что собеседник указал на нее и речь идет про ее собственное шоу, и стала утверждать, что она ничего не снимала про корь.
"Ладно, проехали. Мне не дано это тебе объяснить", — сказал после минуты спора спикер.
Комментаторы в социальных сетях высмеяли ведущую.
"Это самая позорная шутка из всех, что я слышал", — написал один из пользователей.
"Какая глупость", — согласились в комментариях.
"Кажется, в их диалоге был момент, когда мужчина мог уточнить, что он имеет в виду, но он этого не сделал и просто выставил ведущую в плохом свете", — заключили в Twitter.
Впрочем, были и те, кто не поверил в происходящее. В интернете распространилось мнение, что весь этот шуточный разговор был заранее спланирован и прописан в сценарии.