Россияне посещали Мексику в 2021 году в полтора раза чаще, чем в прошлом
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Мексику в 2021 году, выросло больше чем на 50% по сравнению с прошлым годом, заявила посол Мексики в РФ Норма Пенсадо.
"Хорошая новость в том, что с момента возобновления авиасообщения между нашими странами в мае этого года мы увидели увеличение числа туристов. За первые девять месяцев этого года процент российских туристов, посетивших Мексику, увеличился на 59% по сравнению с прошлым годом", - сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной презентации нового регулярного рейса "Аэрофлота" Москва-Канкун.
Посол уточнила, что 41 333 российских туриста посетили Мексику в 2021 году, и выразила надежду, что тенденция на рост сохранится.
"Мексика входит в топ-10 излюбленных туристических направлений россиян, 80% россиян, которые приезжают в Мексику, едут в Канкун. Поэтому мы уверены, что новый рейс станет очень успешным. Если мы объединим все рейсы, которые сейчас летают в Мексику, то всего получится 23", - сказала она.
Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 18 ноября начнет летать в мексиканский Канкун.
Россия возобновила авиасообщение с Мексикой с 25 мая.
13 ноября, 20:39Аэрофлот приступил к выполнению регулярных полетов в столицу ОАЭ