https://ria.ru/20211117/turizm-1759540528.html

Россияне посещали Мексику в 2021 году в полтора раза чаще, чем в прошлом

Россияне посещали Мексику в 2021 году в полтора раза чаще, чем в прошлом - РИА Новости, 17.11.2021

Россияне посещали Мексику в 2021 году в полтора раза чаще, чем в прошлом

Число российских туристов, посетивших Мексику в 2021 году, выросло больше чем на 50% по сравнению с прошлым годом, заявила посол Мексики в РФ Норма Пенсадо. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:44

2021-11-17T19:44

2021-11-17T19:44

канкун

мексика

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Мексику в 2021 году, выросло больше чем на 50% по сравнению с прошлым годом, заявила посол Мексики в РФ Норма Пенсадо.Посол уточнила, что 41 333 российских туриста посетили Мексику в 2021 году, и выразила надежду, что тенденция на рост сохранится."Мексика входит в топ-10 излюбленных туристических направлений россиян, 80% россиян, которые приезжают в Мексику, едут в Канкун. Поэтому мы уверены, что новый рейс станет очень успешным. Если мы объединим все рейсы, которые сейчас летают в Мексику, то всего получится 23", - сказала она.Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 18 ноября начнет летать в мексиканский Канкун.Россия возобновила авиасообщение с Мексикой с 25 мая.

https://ria.ru/20211113/aeroflot-1758947133.html

канкун

мексика

россия

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канкун, мексика, аэрофлот, россия